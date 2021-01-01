تعرف على أحدث أسعار رينو ميجان 2022.. صور

ارتفعت اسعار السيارة رينو ميجان موديل 2022 داخل السوق المصري، عن جميع الفئات المقدمة من تلك الايقونة التي تنتمي إلى فئة السيدان، وقدرت هذه الزيادة بنسبة تتراوح بين 10 و15 الف جنيه.
مواصفات السيارة رينو ميجان موديل 2022
تحتوي السيارة على باقة من تجهيزات الحماية مع اختلاف الفئات المطروحة ومنها، مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، مع منظومة الوسائد الهوائية، وحساسات الحركة، بالاضافة إلى كاميرا لدعم قائد المركبة، ومرايات ذات تحكم كهربائي، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، مع تقنية دعم المكابح، ومثبت سرعة.
بينما دعمت ايضا بفرامل يد كهربائية، وشاشة ملونة تبدأ من 7 بوصة حتى 9.3 بوصة لعرض الوسائط المتعددة وبرامج الملاحة، إلى جانب مقود حركة متعدد الوظائف، ولوجة عدادات دجيتال، وفتحة سقف بانوراما، وزر تفعيل وايقاف المحرك..
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