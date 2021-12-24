

تعرف على أسباب دعمت أسعار النفط الخام فى الربع الثالث 2021 تعرف على أسباب دعمت أسعار النفط الخام فى الربع الثالث 2021

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال الربع الثالث من عام 2021 ، بـدعم مـن قـوة أساسيات سـوق النفط الفورية على الرغم من أسواق العقود الآجلة المتقلبة خلال شهر أغسطس، حيث تقلصت المخزونات النفطيـة المتراكمة ، وسط طلب قوي في الولايات المتحدة وأوروبا وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية للأسواق العالمية الربع الثالث 2021 لمنظمة "أوابك ".





وتابع التقرير، انتعاش الطلب على النفط الخام بشكل ملحوظ من مصافي التكرير في آسيا والمحيط الهادئ على خلفية تخفيف قيود التنقل المرتبطـة بجائحـة فيـروس كورونا المستجد ،في حين زادت مخاطر نقص إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا من توقعات نمو الطلب على المخطط.





وذكر التقرير ،أن الأسعار تلقت دعما إضـافياً مـن تـعطـل الإمدادات في العديـد مـن المناطق بسبب الانقطاعـات وغير المخطط لها ، بما في ذلك اضطرابات إنتاج النفط الخـام الأمريكـي فـي خليج المكسيك عقب الإعصار Ida ، وصيانة الحقول في بحر قزوين ، وبرامج التحميل المنخفضـة فـي العديـد مـن خـامـات غرب أفريقيا ، والتعطل المؤقت في الصادرات الليبية .





وأضاف التقرير، أنه قد حد من الارتفاع في أسعار النفط ، تباطؤ عمليات الشراء القوية من المصافي الصينية خلال شهر أغسطس 2021 ، في ظل حصص استيراد محـدودة لمصافي التكرير المستقلة مـن الـنفط الخـام ، وانخفاض عمليات تشغيل المصـافي بسبب إعادة إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة على التنقل وسو ء الأحـوال الجوية .





وأشار التقرير، أنه بشكل عام ، ارتفع متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك في الربع الثالـث مـن عـام 2021 بنحـو 5.3 دولار / برميل ، أو ما يعادل 7.9 % مقارنـة بـالربع السابق ، ليصل إلى 72.6 دولار / برميـل وهـو أعلى مسـتوى لـه منـذ الربع الثالـث مـن عـام 2018 ، مرتفعـاً بنحـو 29.2 دولار / برميـل ، أي مـا يـعـادل 67.3 % بالمقارنة مع الربع المماثـل مـن عـام 2020.











