تفاصيل تطورات أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد

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تفاصيل تطورات أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد

أعلن عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن تشهد استقرار ملحوظ اليوم عند 25 إلى 26 جنيها للكيلو من الفراخ البيضاء، ويصل السعر للمستهلك بـ 30 جنيها، ويرتفع فى بعض المناطق عن هذا الحد إلى مستويات 33 جنيها للكيلو بسبب تكاليف النقل وأرباح التجار.

وكانت أسعار الدواجن قد سجلت تراجعا إلى 23 جنيها فى المزرعة، ولكن مع موجة الصقيع رفعت الأسعار بصورة ملحوظة بحوالى 3 جنيهات فى الكيلو، مع زيادة نفوق الدواجن خلال موجات البرد القارس.

أسعار الدواجن فى السوق اليوم، بالنسبة للفراخ الساسو 34 جنيها، وسجل سعر الكتكوت الأبيض 5.75 جنيه إلى 6.5 جنيه بارتفاع حوالى 1.75 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو 3.5 جنيه إلى 3.75 جنيه، وأمهات الفراخ البيضاء 21 جنيها.

أما عن أسعار البيض فى الأسواق، تواصل الاستقرار عند 43 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 46 جنيها ويصل فى بعض المناطق 49 جنيها، وبلغ سعر البيض البلدى 56 جنيها والبيض الأحمر 45 جنيها.

المصدر: اليوم السابع

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