

وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر.. من زيت شجرة الشاى لجوز الهند وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر.. من زيت شجرة الشاى لجوز الهند

يشعر أى شخص بالانزعاج والإحراج عند تراكم قشرة الشعر على كتفيه والتى تظهر بشكل واضح مع ارتداء ملابس داكنة، فيضطر للتخلص منها بيديه لكنها تظهر مرة أخرى بعد دقائق، ما يجعله يشعر بالتوتر إزاء مظهره طيلة الوقت خاصة مع ارتداء ملابس داكنة، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر، والتى يمكن تنفيذها فى المنزل من خلال اتباع خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".



وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر: وصفة زيت شجرة الشاي

يحتوى زيت شجرة الشاى على خصائص قوية مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، تساعد في تخفيف أعراض قشرة الرأس، لذلك ينصح بإضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاى مع بضع قطرات أخرى من زيت جوز الهند ووضعه على الرأس وتركه لعدة دقائق ثم غسل الشعر بالماء والشامبو مع تكرار الوصفة بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية ولكن لا ينصح بتجربة هذه الوصفة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية.



جل الصبار للتخلص من قشرة الشعر

يساعد جل الصبار فى علاج قشرة الرأس لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، لذلك ينصح بوضعه على الشعر وتركه لعدة دقائق ثم غسل الشعر بالماء والشامبو .

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صودا الخبز للتخلص من قشرة الشعريساعد صودا الخبز على تقشير خلايا الجلد الميتة وتقليل القشور والحكة، لاحتواء صودا الخبز على خصائص مضادة للفطريات من خلال وضع صودا الخبز مباشرة على الشعر المبلل وتدليك فروة الرأس، وترك صودا الخبز لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم غسل الشعر بالشامبو.زيت جوز الهند للتخلص من قشرة الشعريساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة والشعر وعلاج قشرة الرأس وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للميكروبات، لذلك ينصح بوضعه على الشعر بعد غسله جيداً.