

فوائد صحية للفجل.. يحمي صحة الكبد ويفيد الأعصاب فوائد صحية للفجل.. يحمي صحة الكبد ويفيد الأعصاب

الفجل من الخضروات الشتوية الجذرية التي تنتمي إلى عائلة الكرنب، يُعتقد أن الفجل كان يُزرع في العصر الأوروبي القديم وتم تقديمه لاحقًا إلى بقية العالم.



تمتلئ بالعديد من العوامل الكيميائية المسؤولة عن نكهتها الحادة واللاذعة، تستخدم هذه الجذور الصالحة للأكل على نطاق واسع في السلطات والشوربات والبطاطس المقلية وحتى أوراق الفجل مغذية أيضًا ويمكن استخدامها لأغراض الطهي.



فيما يلي بعض فوائد الفجل :

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تحتوي أوراق الفجل على عناصر غذائية ، إلا أنه يأتي مع مجموعة من الفوائد الصحية ، من حماية القلب إلى المساعدة في الهضم، يخفي الفجل فوائد عظيمة لصحتنا ، فهو غني بالعناصر الغذائية ذات الصلة مثل البوتاسيوم في المقام الأول.ومن فوائد أوراق الفجل ما يلي:- تُحسّن من الرؤية وتحافظ على سلامة العينين.- تُقوي الجهاز المناعي للجسم وتزيد من إنتاج الطّاقة.- تُعد مصدراً مهماً لفيتامين سي وإنتاج الكولاجين.- تُساعد على بناء الخلايا الجديدة والأربطة والأوعية الدموية وطبقات الجلد.- تُحافظ على صحة القلب وتحد من حدوث النّوبات القلبية:الفجل هو غني بمضادات الأكسدة والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، تساعد هذه العناصر الغذائية معًا في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، يعتبر الفجل أيضًا مصدرًا جيدًا للنترات الطبيعية التي تعمل على تحسين تدفق الدم.- تُعالج فقر الدّم وتساعد على إنتاج خلايا دم حمراء جديدة.- تُفيد الأم الحامل؛ لاحتوائها على الفوليك أسيد فتساعد في بناء الخلايا العصبيّة للجنين وتمنع التّشوهات.- تُفيد البشرة وتجعلها نضرةً رطبةً خاليةً من الجفاف، وتطهّرها وتساعد على الحدّ من انتشار الحبوب والحساسيّة.- تَمد الشّعر بالحيوية والقوة وتمنع تساقطه وتساعد في إنباته إذا ما تمّ تناول الأوراق باستمرار أو خفق حزمة من أوراق الفجل مع كوبٍ من الماء.- تفيد الأعصاب وتُساعد على القيام بعملها بشكلٍ صحيح لاحتوائها على مجموعة فيتامينات B .- تُرمم الخلايا القديمة وتجددها.- تُطهر الأمعاء وطرد الدّيدان.- تُزيد من كثافة الكتلة العظميّة وتقويها.- تمنع تخثُّر الدّم وتجلُّطه وتُخفّض من نسبة الكولسترول السيئ في الدّم.- تُنشط عملية الأيض وتساعد على حرق مزيدٍ من السّعرات الحراريّة.- تَمُدّ الأسنان بالصّحة والقوة وتحافظ عليها من النّخر.- تضبط سكر الدّم المرتفع.- تُقلل من عسر الهضم وتمنع حدوث الإمساك :الفجل غني بالألياف الغذائية ويزود الجهاز الهضمي بكميات وافرة من الخشن الذي يحفز عملية الهضم، والنظام الغذائي الغني بالألياف يمنع الإمساك عن طريق المساعدة في نقل الفضلات عبر الأمعاء، إلى جانب ذلك، ينظم الفجل أيضًا إفراز الصفراء، ويحمي صحة الكبد والمرارة.- تطرد جميع السّموم من الجّسم.- تُخفف التهابات الحلق والأمراض الصدريّة المختلفة.- تزيد من إدرار حليب الأم المرضع.- تحد من انتشار الخلايا السّرطانية وتُحارب المواد الغريبة بالجّسم:يحتوي الفجل على كمية كبيرة من الجلوكوزينات - مركبات الكبريت التي يمكن أن تحمي الخلايا من الطفرات الجينية التي تسبب السرطان وكذلك تمنع نمو الخلايا السرطانية، يتم تكسير مركبات الكبريت مما يقضي على المواد المسببة للسرطان ويمنع تطور الورم.