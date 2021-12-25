

طقوس هندية غريبة لن تصدقها منها «وأد البنات وثقب اللسان»| صور طقوس هندية غريبة لن تصدقها منها «وأد البنات وثقب اللسان»| صور

لكل بلد طقوسها وعاداتها وتقاليدها المميزة عن باقي البلاد ، ولكن تعتبر الهند هي ابرز البلاد التى تمتلئ بالطقوس المميزة والغريبة علي الإطلاق بسبب شهرتها الواسعة بكثير من الأشياء الغريبة عن باقي البلاد الأخرى ، ومن أبرز طقوسها الغريبة التى قد لا تصدقها هي .



جلد الذات



محرم وهو الشهر الأول من التقويم الإسلامي هو ذكرى معركة كربلاء. المسلمون الشيعة في الهند حزنوا على الحدث بجلد أجسادهم العارية بـ "ماتام" والتى تعمي سلاسل تحتوي على شفرات حلاقة أو سكاكين ، بحسب موقع lolwot .

رمي طفلفي كل شهر ديسمبر في ولاية كارناتاكا ، يقوم الأزواج بإلقاء أكثر من 100 طفل من سطح أحد المعبد على الحشد أدناه ، والذي يحمل قطعة قماش تهدف إلى الإمساك بهم. يعتقد المشاركون أن هبوط 200 قدم يجلب الصحة الجيدة والحظ للأسرة.وأد البناتتنظر ثقافة الهند إلى الأطفال الذكور على أنهم مرغوب فيهم أكثر من الأطفال الإناث، والتفضيل شديد لدرجة أن الرضيعات تقتل في كثير من الأحيان أو تطفو على قدميه في النهر.التثبيتيتم الاحتفال بمهرجان "ثوكام" في جنوب الهند، وهنا ، يخترق المصلون الهندوس ظهورهم بخطافات حادة قبل رفعهم على السقالات بواسطة الحبال، وهم يفعلون هذا لإرضاء آلهة كالي.ثقب اللسانيستخدم المشاركون إبرًا طويلة وحادة مصنوعة من الخشب أو الفولاذ لثقب اللسان ، مما يجعله يخرج من فمك بشكل دائم لأنه لم يعد قابلاً للسحب، وعادة ما يتبع حفل الثقب بالرقص.مهرجان باني في ولاية اندرا براديشهذه نسخة الهند من ألعاب الجوع،و هنا العديد من المصلين الذين يستخدمون اللثي يضربون بعضهم البعض على رأسهم حتى منتصف الليل.عبادة الثعابين على Nag Panchamiتحتفل الهند بـ Nag Panchami من خلال عبادة الكوبرا والصلاة لهم وحتى تقديم الحليب لهم.بولي كالي ، ولاية كيرالايتم الاحتفال بهذا المهرجان الملون في اليوم الخامس من أونام من قبل راقصين مدربين رسموا بظلال زاهية من الأصفر والأحمر والأسود وينقلون فنهم إلى شوارع منطقة Thrissur في ولاية كيرالا.حفلات زفاف الضفادع في أسام ومهاراشترانظرًا لأن حياة المزارع تعتمد عمليًا على المطر ، فإن الناس سيفعلون أي شيء لإرضاء آلهة المطر - لذلك يقيمون حفلات زفاف الضفادع.أن تدوسك الأبقار في ولاية ماهاراشترايقدّر الهنود الأبقار بتقدير كبير ، وهذا هو السبب في أن الناس في قرية بهيوواد في ولاية ماهاراشترا يزينونها بالحناء والزهور على إيكاداشي، ثم يرقدون على الأرض ويتركون أبقارهم تسير فوقهم.طرد الأرواح الشريرة من الزواج من الحيواناتفعندما تولد الإناث بأسنان أو بنوع من التشوه ، يُعتقد أنهم ممسوسون، وبدلاً من طلب المساعدة الطبية ، يتزوج والديهم الفتاة لكلب لطرد البشائر السيئة.بوشكار ميلا - معرض الجمال ، راجستانفي شهر نوفمبر من كل عام خلال اكتمال القمر في كارتيك بورنيما ، تقيم Pushkar Mela معرض الجمال المذهل، ويرتدي المشاركون ما يزيد عن 50000 جمل ويطوروها ويقيمون مسابقات تجميل لهم.







