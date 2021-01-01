

5 طرق لإطالة عمر الهاتف الذكي والحفاظ عليه «علشان ميبوظش بسرعة» 5 طرق لإطالة عمر الهاتف الذكي والحفاظ عليه «علشان ميبوظش بسرعة»

«بطارية التليفون بتخلص بسرعة، التليفون بيبوظ من أقل حاجة».. كلمات أصبحت شكوى عامة بين ملايين المستخدمين في العالم، إذ يواجه مستخدمو الهواتف الذكية مشكلة شائعة وهي انخفاض شحن الهاتف بشكل سريع للغاية ما يؤثر على مهامهم اليومية خاصة أن البعض يضطر إلى استخدام باور بانك أو حمل الشاحن باستمرار، وأيضًا تواجهم أزمة تلف الهواتف بشكل سريع وانحفاض قدرتها، ما يجعلهم مضطرين لتغييرها.



ويبحث الأشخاص عن وسيلة تمكنهم من الحفاظ على الهاتف الذكي وعمر البطارية لأطول وقت، وهو ما نقدمه فيما يلي، بحسب ما ذكرت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.



التخلص من التطبيقات والصور غير الضرورية

قم بإزالة التطبيقات والصور غير الضرورية، إذ أن امتلاء ذاكرة التخزين بالكثير من الأشياء غير الهامة يبطئ سرعة الهاتف الذكي، ويجعله عرضة للإهلاك سريعًا، وبالتالي ربما يتسبب في تلف البطارية في وقت قصير ويؤدي إلى انخفاض كفاءة الجهاز.

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استخدم حامي شاشة زجاجياستخدام حامل شاشة زجاجي يعد استمثارًا جيدًا، إذ سيقلل بشكل كبير من خطر تعرض شاشة الهاتف الذكي للكسر، كما يساعد ذلك في الحفاظ على الإضاءة المناسبة وبالتالي عدم استنزاف البطارية.إيقاف التشغيل بانتظامالهاتف الذكي مشابه جدًا لجهاز الكمبيوتر، وإيقاف التشغيل لبضع دقائق على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، يساعد على عمله بكفاءة أكبر.عدم الشحن بعد نفاذهمن أبرز الممارسات الخاطئة هي انتظار نفاذ البطارية بالكامل ثم إعادة شحنها لـ100%، فذلك يساعد على استنزاف البطارية بشكل سريع، ولتحقيق أقصى استفادة من البطارية ضع هاتفك على الشاحن عندما تصل نسبة الشحن فيه إلى 75%، ما يحافظ على كفاءة الهاتف نفسه.لا تتمرن وهاتفك في جيبكبعض المستخدمين عانوا من مشاكل تلف في الأجهزة نتيجة للتعرق الناتج عن ممارسة الرياضة أو الحرارة الزائدة، ولذلك لا تضع هاتفك في جيبك عند ممارستك أي مجهود أو تعرضك للشمس، وأيضًا لا تضعه على ذراعك عند ممارستك الرياضة، فذلك من شأنه أن يرفع درجة حرارة البطارية ويؤدي إلى تلفها أو انخفاض قدرة الهاتف.