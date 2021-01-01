

تحذير عاجل لمستخدمي «جوجل كروم»: حدث هذه الإعدادات قبل اختراق بياناتك تحذير عاجل لمستخدمي «جوجل كروم»: حدث هذه الإعدادات قبل اختراق بياناتك

مخاوف وتحذيرات من اختراقات للخصوصية انتشرت على نطاق واسع، إذ وجّه خبراء الأمن السيبراني تحذيرًا عاجلًا لملايين الأشخاص حول العالم من مستخدمي المتصفح «جوجل كروم»، لمنع المتسللين من سرقة حساباتهم الشخصية وتتبع نشاطهم.



وأوضح خبراء الأمن السيبراني، أن متصفح «جوجل كروم» يتيح معرفة مكان المستخدمين وتتبع نشاطهم بالكامل، الأمر الذي يشكل تهديدًا عليهم، واختراق لخصوصيتهم وربما يصل الأمر إلى سرقة حساباتهم الشخصية أو البكنية، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.



وشرح الخبراء، أنه حتى مع إيقاف تشغيل خاصية «سجل المواقع» افتراضيًا، فهناك طرق أخرى يستغلها المتسللون أو الهاكرز، لمعرفة نشاط المستخدمين بالكامل، وحث الخبراء ملايين المستخدمين على تحديث إعدادات متصفح كروم بالكامل بشكل عاجل.

قد يعجبك أيضا...

كيف تعرف ما إذا كان «جوجل» يتتبع نشاطك أم لا؟يمكنك الوصول إلى تاريخ بحثك ونشاطك على «جوجل كروم» عبر زيارة موقع: «myactivity.google.com».ستجد بعد ذلك ثلاثة خيارات وهي: «نشاط الويب والتطبيقات - سجل المواقع - سجل يوتيوب»، وأسفل كل منها ستجد مربع اختبار، يمكنك من خلالها إيقاف تتبع أي مواقع لك، ومنع جوجل من تتبعك وبالتالي يضيف ذلك إليك مزيدًا من الخصوصية والحماية لك.ويمكنك رؤية وحذف أي نشاط من التطبيقات والخدمات ذات الصلة، مثل Chrome وGoogle Play، وإذا كنت تفضل أن يتتبع جوجل نشاطك، فيمكنك معرفة ما يجمعه محرك البحث الشهير عنك مثل المواقع التي زرتها أو الأشياء التي أثارت إعجابك، عبر زيارة سجل نشاطك، كما توجد إعدادات فرعية لذلك، ويمكنك أن تختار السماح ببعض التتبع أثناء حظر الآخرين.نصائح لمنع محاولات الاختراقوأكد خبراء الأمن السيبراني، أنه يجب على الأشخاص متابعة نشاطهم دائمًا لمنع أي محاولات اختراق، وعدم الدخول إلى مواقع أو روابط مشبوهة أو مشكوك في أمرها، إلى جانب عدم إدخال كلمة المرور الشخصية أو الخاصة بالحسابات البنكية لأي موقع سوى التابعة للبنوك أو الموثوق فيها.