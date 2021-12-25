

بماذا ظهر المصري القديم دائما بملابس صيفية رغم الشتاء؟.. باحث آثار يكشف السر (صور) بماذا ظهر المصري القديم دائما بملابس صيفية رغم الشتاء؟.. باحث آثار يكشف السر (صور)

دائما ما كان يظهر المصرى القديم بملابس صيفية في الصور والتماثيل التي تزخر بها المعابد والمقابر، مما حدا بالبعض إلى الظن بأنه لم يهتم بملابسه الشتوية أو أن فصل الشتاء كان بالغ القصر، وهناك من وضع افتراضا ساذجا بأنه لم يكن في مصر القديمة شتاء من الأصل.



عديد من النقاط ظلت مثار جدل عند غير الدارسين للحضارة المصرية، فيما يتعلق بتعامل المصري القديم مع الملابس الشتوية.



وهو ما يوضحه مفتش الآثار محمد حسن جابر، محاضر ومترجم اللغة المصرية القديمة، قائلا إن «المصري القديم كان لديه ملابس شتوية وشتاء عادى مثلنا تماما، وقد وجدنا مناظر تمثله بملابس شتوية إلا أن تلك المناظر قليلة نوعا ما» .

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وأكد جابر، لـ«المصري اليوم»، أنه يجب أن نضع في الاعتبار التغيرات المناخية عبر العصور منذ الاف السنين، لافتا إلى أن الطقس كان معتدلا اقرب إلى حر الصيف وهذا اغلب العام، ومن ثم كانت فترة الشتاء قصيرة نوعا ما.وأضاف جابر أن المصري القديم كان يصور الحياة اليومية من زراعة وصناعة وحروب وخلافه فهو مجتمع زراعى بالدرجة الاولى واعمال الزراعة اغلبها في النهار والشمس وهو ما يناسبها الملابس الصيفية الخفيفة التي تساعده في اداء اعماله فضلا عن حرارة الشمس والتدفئة الناتجة عنها .وتابع جابر أن اغلب العمل في فترة النهار مع الشمس والليل للسكن والنوم داخل المنازل فلم يتم تصوير الحياة الليلية إلا في النادر، لانه لن يكون فيها تصوير حى لحياته المعيشية تفصيلا بعكس حياة النهار.وأكد معلم الهيروغليفية إن هناك أمرا اخر يجب نضعه في الحسبان، وهو أن المصرى القديم مولع بالتصوير في افضل حالة للانسان مما يبرز فيه تفاصيل جسمه ولونه ورشاقته وهو ما يناسبه ملابس الصيف وليس ملابس الشتاء، لافتا إلى انه لديه شتاء وملابس شتويه ولكنها لا تخدم غرضه من التصوير .ونبه جابر إلى أن هناك العديد من القطع الاثرية من الكتان والصوف من بقايا الحياة اليومية في المنازل عثرنا عليها تدل على وجود ملابس شتويه مثل القفازات والجوارب الشتويه وخلافه، مشيرا إلى أن المصرى القديم كان يلبس كتانا خفيفا وثقيلا بالاضافة إلى الصناعات الخاصة بالصوف وغزله .وأشار إلى أن المصرى القديم صور بعض المناظر التي تمثل فترات البرد القارص وهو داخل منزله وأفراد بيته في وضع تدفئة بالغطاء مع ايقاد شعله نار للتدفئة كما هو متبع حتى فترات قريبةمن خلال هذا التفنيد يتضح الينا بكل سهولة ويسر فكرة قلة تصوير المصرى القديم بالملابس الشتوية .