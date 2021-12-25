

15 تحذيرا هاما من «الكهرباء» للمواطنين بشأن العداد «أبو كارت» 15 تحذيرا هاما من «الكهرباء» للمواطنين بشأن العداد «أبو كارت»



كشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن 15 تحذيرا هاما يجب أن يتجنبها المشتركون للتعامل بالشكل الأمثل مع العداد مسبوق الدفع «أبو كارت» وهي كالتالي.



كيف تتعامل مع العداد «أبو كارت»

- يجب عدم التلاعب نهائيا فى غطاء العداد حتى لا يفصل العداد.



- لابد من التأكد من وجود رصيد كاف حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة.

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متي يعطي العداد إنذارا بالفصل- العداد «أبو كارت»، يعطي إنذارات فى حالة وصول الرصيد لـ10 جنيهات، من لمبة الرصيد، والتي تعطى اللون الأحمر، وهى أقصى لمبة على اليمين، وهناك إنذار آخر لو الكهرباء قطعت، فيتم وضع الكارت فى العداد بدون شحن لعودة الكهرباء إلى أن تشحن الكارت.حقيقه شحن عداد الكهرباء «أبو كارت» فى أول أسبوع من الشهر- يفضل الشحن فى أول أسبوع من الشهر عند شريحة واحد- آخر أسبوع فى الشهر يفضل توفير الطاقة قدر المستطاع لأنك تكون على أعلى شريحة لك.- في حال الانتقال من شريحة إلى شريحة يتم خصم مبلغ من الرصيد على حسب الشريحة التي ستصل إليها.متى يتم خصم 9 جنيهات من الرصيد- في حال عدم تشغيل العداد نهائيا أو لا يوجد عليه حمل يتم خصم 9 جنيهات من الرصيد.- لابد من التأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن الكارت- العداد الكارت مثل العداد العادى طريقة الحساب التجارى واحدة.- لو الكارت مبيشحنش اتجه لشحنه من شركة الكهربا مرة لكي يتم تفعيله وفي حال تلف الكارت يتم تغييره من الشركة بـ30 جنيها.ماذا تفعل في حال فقدان الكارت وعليه شحنة لم تفرغ بالعدادلا داعي للقلق كل عملية شحن تسجل في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها ولو ضاع الكارت وعليه شحنة لم تفرغ بالعداد، يتم استخراج كارت جديد وعند برمجته تسجل كل بياناتك، وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها، وعند تركيب الكارت بالعداد لو ذاكرة العداد وجدت عملية لم تفرغ بالعداد يتم استقبالها بالعداد وتنفذ فورا.غرامة فتح غطاء العداد «أبو كارت»- في حال القيام بفتح غطاء العداد سوف تدفع غرامة فتح الغطاء طبقا للرسوم المقررة بالشركة.- لايمكن تبديل مكانه أو تغيير الأسلاك المرتبطة به دون الرجوع لشركة الكهرباء- في حالة زيادة الأحمال عن المسموح به والمقدر بـ 80 أمبيرا، يفصل التيار الكهربائي تلقائيًا وفي حال التكرار ثلاث مرات يفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولا بد من العودة لشركة الكهرباء لتشغيله مجددا .فوائد الزر الضاغط بالعداد «أبو كارت»باستخدام الزر الضاغط يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة هي كالتالي- الرصيد المتبقى مع «التاريخ والوقت - استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة - أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات - استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا - الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب - التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت - إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ - رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد».