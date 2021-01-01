قبل رأس السنة .. طريقة عمل ديك رومى بالبرتقال



ديك رومى بالبرتقال ديك رومى بالبرتقال





يحرص الكثير من الأشخاص على تقديم ديك رومى ، خلال الأحتفال بـ ليلة رأس السنة وبالأخص خلال إقامة الولائم و العزائم و التجمعات العائلية أيضا، فهو من الأكلات المفضلة لدى العديد.



وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل ديك بالبرتقال ، في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

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مقادير ديك رومى بالبرتقالديك رومي2 راس ثوم2 حبة برتقال4 حبة بصل10 أعواد مرمرية مجففة100 جرام زبدة2 عود كرفس4 حبة جزرملح وفلفلجوزة الطيب2 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة- لنقع الديك10 لتر ماءنصف كوب ملح1 كوب سكر1 كوب ليمون1 كوب خل1 راس ثومأعواد روزماري-للتقديم2 حبة برتقالأعواد روزماري2 حبة رمان كامل2 عنقود عنب أحمر2 عنقود عنب أصفرطريقة تحضير ديك رومى بالبرتقال-تخلط مكونات نقع الديك- ينقع الديك في الخليط ليلة في الثلاجة-يرفع من خليط النقع ويحشى بقطع البرتقال والثوم والجزر والكرفس- تخلط الزبدة بالملح والفلفل الأسود والتوابل- يدهن الديك بخليط الزبدة-يوضع في الفرن حتى تمام النضج لكل ½ كيلو حوالي 20 دقيقة في الفرن- يقدم عند تمام النضج