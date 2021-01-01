أمير مرتضى: لاعبو الزمالك مروا بظروف صعبة.. والفوز على المحلة مهم قبل التوقف



أمير مرتضى منصور أمير مرتضى منصور



قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن الفوز على غزل المحلة اليوم، ضمن مباريات الدوري الممتاز؛ كان مهما للغاية، موضحا: أن تفوز قبل توقف دولي؛ هو شيء مهم.



وأضاف أمير مرتضى منصور فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار: لاعبو الزمالك بدأوا يستعيدون مستواهم، وسط الظروف الصعبة التى يمر بها النادي".



وأضاف أن: "هناك لاعبين كان عليهم ضغوط كبيرة؛ مثل محمود علاء، وأشرف بن شرقي، ومحمد عبد الغني، والمثلوثي، واستطعنا في فترة قصيرة، أن نقدم الدعم للاعبين ونخرجهم من هذه المرحلة".