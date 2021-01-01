أمير مرتضى: لاعبو الزمالك مروا بظروف صعبة.. والفوز على المحلة مهم قبل التوقف

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صورة الخبر: أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور


قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن الفوز على غزل المحلة اليوم، ضمن مباريات الدوري الممتاز؛ كان مهما للغاية، موضحا: أن تفوز قبل توقف دولي؛ هو شيء مهم.

وأضاف أمير مرتضى منصور فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار: لاعبو الزمالك بدأوا يستعيدون مستواهم، وسط الظروف الصعبة التى يمر بها النادي".

وأضاف أن: "هناك لاعبين كان عليهم ضغوط كبيرة؛ مثل محمود علاء، وأشرف بن شرقي، ومحمد عبد الغني، والمثلوثي، واستطعنا في فترة قصيرة، أن نقدم الدعم للاعبين ونخرجهم من هذه المرحلة".

المصدر: elbalad

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