قرب افتتاح قسم "اللغة الكورية" بكلية الألسن بجامعة سوهاج

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مع الوفد الكوري من جامعة عين شمس، للوقوف على الإجراءات التتفيذية المتعلقة بقرب افتتاح وتشغيل قسم "اللغة الكورية" بكلية الألسن، وذلك بقاعة الاجتماعات باستراحة الجامعة بالقاهرة، مُتمثلاً في الدكتور يونج إن تشون (Young in Chung) أستاذ زائر بقسم اللغة الكورية جامعة عين شمس، والدكتور بيونج ريم لي (Byungrim Lee) مدرس اللغة الكورية بجامعة الأردن سابقًا، بحضور الدكتور صبري توفيق همام القائم بعمل عميد الكلية، وميرنا سيد معيدة بقسم اللغة الكورية.
وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الاجتماع ناقش الخطوات التنفيذية التي اتخذت بشأن قرب الإعلان عن افتتاح قسم اللغة الكورية بالجامعة مطلع العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مؤكداً أن وجود قسم للغة الكورية بالجامعة، يعد نافذة حقيقة للتعاون التعليمي بين البلدين.
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