قرب افتتاح قسم "اللغة الكورية" بكلية الألسن بجامعة سوهاج

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صورة الخبر: جامعة سوهاج
جامعة سوهاج



عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مع الوفد الكوري من جامعة عين شمس، للوقوف على الإجراءات التتفيذية المتعلقة بقرب افتتاح وتشغيل قسم "اللغة الكورية" بكلية الألسن، وذلك بقاعة الاجتماعات باستراحة الجامعة بالقاهرة، مُتمثلاً في الدكتور يونج إن تشون (Young in Chung) أستاذ زائر بقسم اللغة الكورية جامعة عين شمس، والدكتور بيونج ريم لي (Byungrim Lee) مدرس اللغة الكورية بجامعة الأردن سابقًا، بحضور الدكتور صبري توفيق همام القائم بعمل عميد الكلية، وميرنا سيد معيدة بقسم اللغة الكورية.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الاجتماع ناقش الخطوات التنفيذية التي اتخذت بشأن قرب الإعلان عن افتتاح قسم اللغة الكورية بالجامعة مطلع العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مؤكداً أن وجود قسم للغة الكورية بالجامعة، يعد نافذة حقيقة للتعاون التعليمي بين البلدين.

وذلك لتخريج جيل من الطلاب ليصبحوا حلقة وصل بين الشعوب العربية والكورية، كما بحث الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن يمنح مزيد من فرص التبادل العلمي والبحثي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعتين.

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وأضاف الدكتور صبري توفيق أن الإجتماع تطرق الى حصر الاحتياجات من الكوادر البشرية للقسم من أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة، وكذلك المتطلبات المادية والمكانية.

وأشار إلى أن افتتاح قسم اللغة الكورية يعد إضافة كبيرة لأقسام الكلية، وخدمة للطلاب من داخل وخارج المحافظة، موجها شكر لرئيس الجامعة، لدعمه المستمر واللا محدود للكلية في شتى المجالات.

يُذكر أن كلية الألسن تعد من الكليات الوليدة بالجامعة ويعمل بها ثمانية اقسام في لغات أجنبية مختلفة منها اللغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والفارسية والأسبانية والتركية والعبرية.

المصدر: elbalad

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