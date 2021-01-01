مساعد وزير التعليم العالي: انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الجامعة الذكية

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شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، محاضرة “العلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد” وكذلك محاضرة عن “سياسات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي” وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث لبرنامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.





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جاء ذلك بحضور الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، الدكتور مصطفى ثابت المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات مدرب دولي معتمد من جامعة ميزورى الأمريكية.وخلال كلمته نقل الدكتور كريم همام مدير المعهد تحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، موضحا دور معهد إعداد القادة الذي يلعب دورا هاما في صقل المهارات والمساهمة فى صناعة القرار وتحقيق فهم معمّق للقضايا المحلية والإقليمية والدولية للمشاركة فى رسم السياسة المستقبلية، وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق التنمية المستدامة، وأيضا اكساب أعضاء هيئة التدريس المعرفة بدور الدولة فى مكافحة الفساد، ونشر الوعي حول أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بالمبادئ القانونية.وتضمنت فعاليات اليوم الثالث، محاضرة سياسات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي، وحاضر بها الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، موضحا أن التحول الرقمي يعد عملية مستمرة متمثلة فى تحويل المادة إلى صورة رقمية ثم معلومة ثم التحويل الكامل لأخذ خدمات بصورة سريعة وآمنة ومنخفضة التكاليف، وأوضح خلال المحاضرة مراحل مشروعات التحول الرقمي متمثلة فى التخطيط والدراسة الى جانب التنفيذ والتطوير وتنتهي بالتشغيل والتقييم.وأوضح مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي خلال المحاضرة، مشروعات التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الجهات التابعة للوزارة فى المشروعات الرقمية وهي "التعليم العالي والمستشفيات الجامعية والبحث العلمي"، وعرض مشروعات التعليم العالي الرقمية فى الجامعات والمجمعات التعليمية حيث وصل المرحلة الأولى لمشروع الجامعة الذكية إلى نسبة 100%، ووصل نسبة رفع كفاءة الطاقة البشرية إلى 60% هذا بالإضافة إلي مشروع الاختبارات الالكترونية، مشروع المنصات والبوابات الإلكترونية والمتمثلة فى البوابة الموحدة للجامعات، منصة ادرس فى مصر، بوابة الباحثين بالجامعات والمعاهد العليا بالإضافة إلي منصات القبول والتنسيق الإلكترونى، منصة مبادرة الخريجين بالجامعات الأهلية، منصة منح الجامعة الأمريكية، تطوير مواقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بالإضافة إلي مشروع المحتوى من خلال الكتب الالكترونية والمعامل التخيلية وكذلك المؤتمرات وورش العمل، مشروع النظم والتطبيقات من خلال نظم إدارة التعلم، نظم المعلومات الطلابية، نظم إدارة المؤسسات، ميكنة قطاعات الوزارة، الشهادات المؤمنة، كذلك مشروعات البنية التحتية من خلال شبكة ربط الجامعات المصرية، مركز بيانات المجلس الأعلى للجامعات، رفع سرعة الإنترنت فى الجامعات، مبادرة جهاز بكل طالب، معامل تخصصية، البنية المعلوماتية بالجامعات الاهلية القائمة.وفي ختام المحاضرة قدم الدكتور كريم درع المعهد إلي الأستاذ الدكتور هشام فاروق تقديرا وتكريما لسيادته.ومن جانبه بدأ الدكتور مصطفى ثابت، المحاضرة بتوضيح العلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد، موضحا أن الهدف من هذه الجلسة تنمية معارف ومهارات المشاركين بالجدارات الفكرية حيث تبنى اتجاهات إيجابية نحو استخدام الجدارات الفكرية فى الإدارة الجامعية، متناولا تعريف الجدارات الفكرية وهى مجموعة قدرات خاصة يستخدمها العقل أثناء التفكير ومن هذه الجدارات التخيل والتكامل والتحليل، كما أوضح الفرق بين صنع القرار واتخاذ القرار، مشيرًا إلي أن السعادة أساس النجاح مؤكدا أن النجاح والسعادة قرار، مضيفًا أن أى مشروع لكى ينجح له ثلاث عناصر متمثلة في "الجانب التقنى -علوم الإدارة -علوم التسويق"، مؤكدا أن التطور التكنولوجي له عامل فى نجاح هذه العناصر، مع ضرورة السعى وتطوير الذات والتعلم، بما يعود بتنمية وتطوير المجتمع والدولة ككل، وقد أوصى علي ضرورة أن يكون أحد مخرجات المعسكرات توصيات يستفاد بها فى المعسكرات الأخرى، وفى نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والاجابة على جميع التساؤلات السادة أعضاء هيئة التدريس.وعلى هامش اليوم الثالث تم عمل جولة حرة إلي شارع المعز، وفي ختام البرنامج التدريبي تضمن عمل رحلة ترفيهية للسادة أعضاء هيئة التدريس إلى متحف الحضارة، وفي الحفل الختامي تضمن فقرات فنية، بالإضافة إلي تسليم شهادات التقدير لجميع المشاركين تقديرا لهم.