عليها درجات.. المدارس تحذر تلاميذ رابعة ابتدائي من الغياب في تقييمات المهام الأدائية



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي





تستعد المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية ، لبدء تقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في المهام الأدائية.



حيث قالت المدارس الابتدائية : علي جميع تلاميذ الصف الرابع الابتدائي ، الحضور إلى المدارس يوميا خلال الأسبوع الجاري وعدم الغياب ، لـ إجراء تقييم المهام الأدائية الخاصة بالفصل الدراسي الأول .

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وقالت المدارس الابتدائية : من يتخلف عن أداء تقييم المهام الادائية ، لا يعاد له التقييم مرة ثانية حيث ، مع التشديد على أن تقييم المهام الادائية في المادة الواحدة عليه 35 درجة وتكون داخل الفصلوأشارت المدارس الابتدائية ، إلى أنه سيتم استكمال اليوم الدراسي بشكل طبيعي في نفس يوم اداء تقييم المهام الأدائية.وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل وشرح امتحان الصف الرابع الإبتدائي في ما يسمى بـ "المهام الأدائية" لطلاب نظام التعليم الجديد.وقال شوقي، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: لقد أعلنا سابقا عن نظام التقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي والذي يتضمن ما يسمى "المهام الأدائية" وسوف ترسل الوزارة هذه التعليمات للادارات التعليمية ولذلك أحببت ان اشارككم بعض الشرح هنا حتى لا يسبقنا الى ذلك مروجو الاشاعات ودعاة الهلع والخوف. هذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم.ما معنى المهام الأدائية ؟هى أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتان دراسيتان.وصف المهام الأدائيةتتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب علي ضوئه.اعتبارات تنفيذية: ( تطبيق المهام الأدائية)عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:(١) يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.(٢) يستغرق العمل علي المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن.(٣) يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.وسوف يقوم المعلمون بشرح هذه المهام لطلابهم في الأيام القليلة القادمة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والضوابط المرسلة اليهم.