تنبيه عاجل.. منصات جديدة للتحميل على تابلت طلاب المرحلة الثانوية



طلاب المرحلة الثانوية طلاب المرحلة الثانوية





أعلنت المدارس الثانوية تنبيها عاجلا لجميع طلاب مرحلة الثانوية العامة.





قالت المدارس الثانوية : المنصات الجديدة ظهرت علي تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة.

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وشددت المدارس الثانوية على ضرورة ان يتابع طلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة، تحديثات التابلت للتأكد من تنزيل المنصات الجديدة.خطوات تحميل المنصات الجديدة على التابلتافتح برنامج النوكساضغط على الثلاث نقاط ثم اختر Download configurationستلاحظ ظهور ثلاث منصات جديدة امام كل منها كلمة installاضغط على install للتحول الي Deleteوحملها علي التابلتtxt"النواب" يواجه وزير التعليم بـ 140 أداة رقابية و6 تشريعات على أجندة المجلسtxt3 طلبات مناقشة عامة لوزير التعليم على طاولة النواب.. الثلاثاء المقبلما هي المنصات الجديدة ؟منصة books وهي منصة للتحميل الكتب الالكترونيه بطريقة سهلة.منصة Orange للطلبة الذين معهم شريحة Orangeمنصة Vodafone للطلبة الذين معهم شريحة Vodafoneنبهت المدارس الثانوية طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، بشأن ضرورة تجهيز التابلت لـ الامتحانات الالكترونية المقرر عقدها في الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر انطلاقها 22 يناير المقبل.حيث نبهت المدارس الثانوية على الطلاب بضرورة التأكد من جود اللغة الثانية للطالب (الماني -اسباني-فرنسي) في لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة ، مشددة على أنه لإظهار اللغة الثانية على التابلت لابد من اتباع الخطوات التالية :اضغط على الضبطاضغط على الإدارة العامةاختار اللغة والادخالاضغط علي لوحة المفاتيح التي تظهر علي الشاشةاضغط علي لوحة مفاتيحاضغط على ادارة لغات الادخالقم بتنشيط اللغة الفرنسية او الالمانية (Deutsch) اوالاسبانية (Espanol) ، مع العلم أن هذه اللغات تحتاج الي تحميل واتصال بالانترنتاضغط علي علامة التحميل ثم تنشيط اللغةكما نبهت المدارس الثانوية على طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، لإلغاء السطوع التلقائي للشاشة :اضغط علي apps او التطبيقاتثم settingsاو الضبطثمdisplay او الشاشةقم بزيادة السطوع او brightness الي قبل الخط الاحمر ثم اضغط ايقاف السطوع التلقائي او auto brightnessولاطالة زمن توقف الشاشة إلى ٣٠ دقيقة : اضغط علي apps او التطبيقات ، ثم settings او الضبط ، ثمdisplay او الشاشة ، ثم screen timeoutاو زمن توقف الشاشة ، ثم نختار اخر اختيار 30 monutesوشددت المدارس الثانوية كذلك على جميع الطلاب بضرورة أن يقوموا بعمل reload policy للknox manage قبل الامتحان بيوم حتى لايتم تنزيل التحديثات اثناء الامتحان منعا لحدوث مشكلة اثناء سير الامتحان ، مع التأكيد على الاحتفاظ بأن يكون التابلت اونلاين على شبكه الوايفاي او شريحة البيانات بشكل شبه مستمر لقبول التحديثاتجدول امتحانات أولى ثانويوكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات أولى ثانوي الخاصة بنصف العام الدراسي الحالي ٢٠٢١\٢٠٢٢.ووفقا لـ جدول امتحانات أولى ثانوي المعلن من وزارة التربية والتعليم، تقام امتحانات أولى ثانوي في الفترة بين السبت ٢٢/١/٢٠٢٢إلى الأربعاء ٢/٢/٢٠٢٢.وقالت وزارة التربية والتعليم: “تتم امتحانات أولى ثانوي مع ملاحظة أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٥ و١٧ يناير ٢٠٢٢”.ويتمثل جدول امتحانات أولى ثانوي في:السبت 22 يناير 2022: اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.الاثنين 24 يناير 2022: الكيمياء من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا + الجغرافيا من 11 صباحا لـ الجغرافيا من 11 صباحا : 12:30 ظهرا.الأربعاء 26 يناير 2022: التاريخ من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا + الأحياء من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا.السبت 29 يناير 2022: اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا.الاثنين 31 يناير 2022: الفلسفة والمنطق من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا.الأربعاء 2 فبراير 2022: الرياضيات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + اللغة الأجنبية الثانية من 12:30 ظهرا لـ 2 ظهرا.جدول امتحانات الصف الثاني الثانويكما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات نصف العام لطلاب الصف الثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي 2021 / 2022.ووفقا لجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي، تنطلق امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي خلال الفترة من الأحد ٢٣/١/٢٠٢٢ حتى الخميس ٣/٢/٢٠٢٢.وفيما يلي، ينشر موقع “صدى البلد” صورة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي المعتمد من وزارة التربية والتعليم.تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في:الأحد 23 يناير 2022: اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + تطبيقات رياضية لعلمي من 12:30 ظهرا : 3 عصرا + الجغرافيا لأدبي من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.الثلاثاء 25 يناير 2022: اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.الأحد 30 يناير 2022: جبر وتفاضل وحساب مثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + الأحياء لطلاب علمي من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا + الفلسفة والمنطق لطلاب أدبي من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.الثلاثاء 1 فبراير 2022: اللغة الأجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا + الفيزياء لطلاب علمي. من 11:30 صباحا لـ 1:30 ظهرا + التاريخ لطلاب أدبي من 11:30 صباحا لـ 1:30 ظهرا.الخميس 3 فبراير 2022: الكيمياء لطلاب علمي من 9 صباحا لـ 11 صباحا + علم النفس لطلاب أدبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا.