علوم عين شمس تكشف لـ "صدى البلد" شروط دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول

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أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أن الجامعة وضعت خطة تستهدف منع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية من خلال الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجامعية.



وأوضح عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الكلية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا أنه لا توجد أي عقبات أوتحديات تقف في طريق تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

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وأضاف الدكتور محمد رجاء، أن الجامعة حرصت على التواصل مع الطلاب أثناء عملية التطعيم بحيث تكون التطعيمات في مجموعات، بشكل منظم سواء الجرعة الأولي أو الجرعة الثانية.وتابع عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الكلية ستراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا أثناء تنظيم امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث سيجرى التشديد على إبراز شهادة الحصول على تطعيم فيروس كورونا، بالإضافة إلى التشديد على ارتداء الكمامة الطبية وعدم الزحام وتعقيم قاعات الامتحانات بين الفترتين، للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من انتشار عدوى كورونا.وكشف الدكتور محمد رجاء، عن العقوبات التى تقع على الطلاب المخالفين للإجراءات الاحترازية لامتحانات الفصل الدراسى الأول، ومنها التخلف عن التطعيم.وقال عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن التطعيم متاح للطلاب والإداريين والأكاديميين ولا مجال للتهرب من التطعيم خوفا على النفس.وأضاف “رجاء” أن الجامعة بدأت بالفعل بداية من منتصف نوفمبر الحالي في تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول أي طالب أو موظف أو عامل أو عضو هيئة تدريس إلى الجامعة، أو أي عنصر في العملية التعليمية غير مُلقح، أو ليس لديه ما يثبت تطعيمه مثل شهادة التطعيم الموفرة من وزارة الصحة، ولا يسمح له بالدخول وتطبيق عليهم جزاءات الغياب والانقطاع عن العمل، وحال تجاوز الطالب نسبة الغياب عن سكاشن المواد يعتبر راسب في أعمال السنة لهذه المادة.وأعلن الدكتور محمد رجاء، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل جامعة عين شمس، تطعيم طلابها في منشآتها الطبية بشكل مستمر، حيث أعلنت جامعة عين شمس قبل أيام، وصول عدد المُطعمين من الطلاب إلى أكثر من 100 آلاف طالب على مستوى جميع الكليات.وأضاف عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الجامعة تحرص على عدم تسرب انتشار فيروس كورونا من المنشآت التعليمية إلى المجتمع المحيط والعكس صحيح، كما تستهدف إعداد وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار هذا المرض داخل المنشآت التعليمية، وتحقيق درجة عالية من الأمان أثناء الإمتحانات خلال الفترة القادمة.وأشار إلى أن الحل البديل الوحيد عن تطعيم الطلاب وسماح دخولهم حرم الجامعة هم وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا، هو تقديم شهادة pcr كل 72 ساعة لإدارة شئون الطلاب الخاصة بكل بكلية، تفيد بسلبية عينته وعدم إصابته بفيروس كورونا، أو تقديم شهادة طبية تفيد بإصابته بمرض مزمن يمنع حصوله على اللقاح.