خالد الجندي: صاحب مصنع الجبنة المغشوشة مجرم والعمال أيضا ..فيديو



الشيخ خالد الجندى الشيخ خالد الجندى





قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشهادة من أهم وظائف ومهام النبى عليه الصلاة والسلام التى نسيها الكثيرون ، لافتا إلى أن انتشار ظاهرة الغش سببه غياب فريضة عن الأمة وهي فريضة الشهادة.





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وأضاف خالد الجندى، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" والمُذاع عبر فضائية " dmc" اليوم السبت، أننا يجب أن نبالغ فى التنكيل بكل عمال المصنع الذين شهدوا جريمة غش الأغذية وشاركوا فيها مهما كانت الأسباب المفروضة عليهم، متابعًا: "تواطؤ مجرم، صاحب المصنع مجرم بلا شك، وإنما عمال المصنع الذين شاركوا وهم يعلمون وهم يشاهدون مجرمون مهما كانت الأسباب التى دعتهم إلى ذلك".وأشار إلى أن ذلك مسئولية فريضة غائبة غابت عن الأمة تسمى فريضة الشهادة، متابعًا: "كله يقولك يلا نفسى، خليك فى حالك، دع الملك للمالك، قول يا باسط دول مسنودين، بلاش تتأذى، متتكلمش فى المواضيع دى، محدش هيسمعلك، والمياه مبتطلعش فى العالى".وتابع: الشاهد يرتكب جريمة كتم الشهادة، والله سبحانه وتعالى يقول «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»، مشددًا على أن الشهادة هي الرسالة التي أرسل الله بها الأمة، فالله سبحانه وتعالى يقول: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا»، فالنبي –صلى الله عليه وسلم- في الأساس رسالته شاهد، والله سبحانه وتعالى يقول: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا»، مؤكدًا أن من يرى شخصا يرتكب جريمة إما يبلغ عنه أو يكون متهما بنفس الجريمة وعليه نفس الوزر ونفس الإثم.