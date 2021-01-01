بيل جيتس يكشف عن أكبر مخاوفه في 2022



بيل جيتس بيل جيتس





كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن الملياردير صاحب شركة مايكروسوفت، متفائل بشأن عام 2022، لكنه لديه بعض المخاوف حول العام المقبل المنتظر.



وأفادت الشبكة الإخبارية، أن " بيل جيتس"، دون منشورا يكشف عن أسباب تفاؤله بعد عام صعب، حيث عرض عدد من التكهنات المبشرة ابرزها أن جائحة كورونا من المحتمل أن ينتهى مواصلة صعودها المتفشي.

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وأشار جيتس إلى أن المؤسسات العامة بحاجة إلى أن تكون لاعبًا رئيسيًا في معارك مثل معالجة تغير المناخ أو منع الجائحة التالية.وتابع “ جيتس” "هناك عدم ثقة بشكل خاص منذ ظهور الوباء، حيث انتشرت المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا في كل من الولايات المتحدة وبقية العالم، مما أدى إلى إعاقة معدلات التطعيم في البلاد وفي النهاية تأخر نهاية الوباء، لكن أبحاث مركز بيو للأبحاث في أوقات ما قبل فيروس كورونا أظهرت اتجاهات مماثلة في استطلاع أجري عام 2019 على البالغين الأمريكيين ، قال 75٪ من المشاركين في الاستطلاع إن ثقة مواطنيهم في الحكومة الفيدرالية تتضاءل.قال “جيتس” أن 64٪ من المشاركين في الاستطلاع قالوا ان ثقة الأمريكيين مع بعضهم البعض تتضاءل أيضًا.وأضاف جيتس انه يعتقد أن حوالي أربعة من كل عشرة مشاركين أن انعدام الثقة زاد من صعوبة التعامل مع قضايا مثل الرعاية الصحية والهجرة والعنف باستخدام الأسلحة النارية.وأشار جيتس في مدونته ، إلى أن الدورات الإخبارية على مدار 24 ساعة والعناوين المحفزة سياسيًا ووسائل الإعلام الاجتماعية لعبت دورًا في "الانقسام المتزايد" وأن الحكومات قد تحتاج إلى تنظيم المنصات عبر الإنترنت لتبديد المعلومات المضللة بشكل فعال.