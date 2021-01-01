التطعيم إجباري لهذه الفئة.. ننشر خطة وزارة الصحة للتعامل مع المتحور أوميكرون



وزارة الصحة وزارة الصحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، عن الخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا للتعامل مع متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.



وأوضح عبد الغفار، الخطوات كالتالى:-



تسريع وتيرة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المختلفة تسهيل إجراءات التسجيل والتوسع في نقاط تلقي اللقاح مثل محطات المترو والقطارات والمولات.

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إضافة الفئة العمرية 12-18 للفئات المستهدفة بتلقي اللقاح.توفير معظم لقاحات فيروس كورونا.البدء بتطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة التنشيطية.جعل التطعيم إجباريا على المرحلة العمرية فوق 18 سنة وفرض.قيود صارمة على غير المطعمين في التعامل مع المؤسسات الحكومية.فرض إجراءات مشددة بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لرصد أي حالة مصابة بالمتحور الجديد.زيادة عينات الفحص الجيني للعينات الإيجابية.التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتطبيق.التباعد الاجتماعي بجميع الأماكن المغلقة والمصالح الحكومية.تم الاتفاق مع شركة أسترازينيكا وميرك وفايزر لتوفير حصة لمصر من الأدوية التي يتم الموافقة على الاستخدام الطارئ لها من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أو هيئة الدواء الأوروبية.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:نسخة اندرويد‏https://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفون‏https://apple.co/3gURgYJ