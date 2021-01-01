تعرض للخنق قبل قتله.. كواليس جديدة حول مقتل مصري بإيطاليا.. صور



كواليس جديدة حول مقتل مصري بإيطاليا كواليس جديدة حول مقتل مصري بإيطاليا

وصلت اليوم زوجة المواطن عماد عبد المعطي جلا، الذي تم العثور على جثته مقيد اليدين والقدمين في روما يوم ١٩ ديسمبر الحالي.







ويبلغ المواطن من العمر 46 عاما، وهو من مواليد طنطا الغربية 1973، وأب لثلاثة أولاد مقيمين بمصر، وكان يسكن بأحد المناطق الشعبية في ضواحي روما، مع شقيقه و3 مصريين آخرين.

وكانت تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع زوجة المواطن المصري.وبحسب التحقيقات أنه اختفى يوم الخميس 9 ديسمبر عندما ذهب للعمل ولم يعد وكان آخر مكالمة هاتفية مساء نفس اليوم وبعد مرور بعض الأيام وعدم الرد من هاتفه المحمول المغلق قام أخوه يوم الأحد 12 ديسمبر بعمل بلاغ بحادث اختفاء أخيه، وفى يوم الأحد الذى تلاه فى 19 ديسمبر وبعد مرور عشرة أيام من اختفاءه، قد عثر أخوه عزت محمد على جثته في تجويف بالقرب من المنزل الذي كان يسكنه بشكل غيرقانوني في مجمع سكني شعبى في شارع جورج موراندي رقم 150 بمنطقة مونتسكرو في ضاحية تور سابينزا (روما)وقام أخوه على الفور بإبلاغ الشرطة، وكانت جثته مقيدة يديه وقدميه ولم يظهر عليها أى علامات تدل على المقاومة أو العنف من الفحوصاتالطبية الاوليه وهذا ما يستغرق وقتا أطول لمعرفة سبب الوفاة، وقد تطلب وجود رجال الاطفاء لإخراجه من هذه الفتحة وكذلك سياراتالإسعاف ويظهر أنه توفى من ايام قبل العثور عليو قام الطبيب الشرعى بفحص الجثة للوقوف على أسباب الوفاة ووقت الوفاة، وكذلك الشرطة الإيطالية متمثلة فى الكربينيرى والتى تقعالحادثة تحت دائرتهوتجرى التحقيقات بتتبع اخر تحركاته وكذلك مكالماته الهاتفية وكل من على خلاف معه للوصول إلى الجناة، واتضح أنه خرج وبيده شنطةصغيرة بها أوراقه الشخصية و هاتف المحمول ولم يستدل عليها حتى الآن، وأنه ذو صحيفة جنائية نظيفة و غير مسجل على ذمة اى أفعالمنافية للقانون، وأنه يعيش في الشقة مع شقيقه واثنين مصريين آخرين.، وان أخوه يعمل قانونى و لديه ورشة للسيارات المعدمة يقوم بفكهاوبيعها كقطع غيار مستعمله، وانه ليس له عمل ثابت وكثير التنقل من مهنة إلى أخرى وغير مؤمن عليه ولا زالت التحقيقات مستمرة للوقوفعلى أسباب الوفاة والوصول إلى الجناة.وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع أخيه عزت بروما وكذلك أهله بمصر وكذلك سفير مصر بايطاليا ممثلا عن وزارة الخارجية، وعرضوا كلالمساعدات والمشاركة مع السلطات الإيطالية حتى تصل للجناة وكل ما يخص المرحوم من متعلقات مادية وعودة الجثمان إلى مصر.كانت السلطات الإيطالية قد عثرت على جثة مواطن مصري مدفونة داخل شقة في أحد أحياء العاصمة روما.وأوضحت السلطات الإيطالية أن الجثة مقيدة القدمين واليدين، وبها آثار خنق وتعرضت للقتل قبل أيام.وكشف اثنان من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا لـ«العربية. نت» أن المواطن القتيل يدعى جلال محمد عماد أبوالمعتوه من مواليد العام1973 بمحافظة الغربية شمال القاهرة، ويقيم مع شقيقه واثنين آخرين في شقة في شارع جورج موراندي في ضاحية تور سابينزا بروما.وأضافا أن المواطن اختفى منذ 12 ديسمبر الحالي، حتى عثرت السلطات على جثته داخل شقة بالقرب من الشقة التي كان يقيم فيهاإلى ذلك، كشفت التحريات أن القتيل تعرض للخنق قبل وفاته، لكن السلطات طلبت تشريح جثته لبيان سبب الوفاة.وقال احد شباب الجالية بروما ان الضحية كان ذو سمعة جيدة بين الجميع من خلال تعاملاته وليس على خلافات مع احد موضحا انه لازالتالتحقيقات جارية للعثور على مرتكب الجريمة



