فرنسا تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية



إصابات كورونا اليومية إصابات كورونا اليومية

أعلنت فرنسا، السبت، تسجيل 104 آلاف و611 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية قياسية.



وأفادت السلطات الصحية في فرنسا أن عدد المرضى بكورونا "كوفيد-19"في وحدات الرعاية الفائقة ارتفع بـ 28 حالة ليصل إلى 3282 شخصا.



وسجلت فرنسا الجمعة، أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأشخاص الذين يعالجون بالمستشفيات بسبب كورونا لأعلى مستوى في سبعة أشهر.

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فيما قال قصر الإليزيه، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعاً بشأن مواجهة كورونا يوم الاثنين في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا عدداً قياسياً من الإصابات الجديدة بالمرض.وكانت فرنسا تخطت في بداية ديسمبر الجاري، عتبة 50 ألف إصابة بكوفيد-19، لتكون الحصيلة بذلك تضاعفت خلال 3 أسابيع، وفق معطيات الهيئة الصحية.وقالت الهيئة إنه يمكن الحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات كورونا بعد ثلاثة أشهر من اكتمال التطعيم.وصدرت التوصية الجديدة ضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار المتحور "أوميكرون" في البلاد.