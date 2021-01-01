فرنسا تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية

أعلنت فرنسا، السبت، تسجيل 104 آلاف و611 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية قياسية.
وأفادت السلطات الصحية في فرنسا أن عدد المرضى بكورونا "كوفيد-19"في وحدات الرعاية الفائقة ارتفع بـ 28 حالة ليصل إلى 3282 شخصا.
وسجلت فرنسا الجمعة، أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأشخاص الذين يعالجون بالمستشفيات بسبب كورونا لأعلى مستوى في سبعة أشهر.
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