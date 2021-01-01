أمريكا: مصر تسلمت 15 مليون جرعة من لقاح فايزر حتى الآن



لقاح فايزر لقاح فايزر

رحبت السفارة الأمريكية لدى مصر، اليوم السبت، بوصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة في 25 ديسمبر.



وأشارت القائمة بأعمال السفير الأمريكي نيكول شامبين إلى أن "تسليم 1.5 مليون جرعة أخرى من لقاح فايزر إلى مصر من خلال مبادرة كوفاكس يعني أن الولايات المتحدة قد تبرعت حتى الآن بـ 15 مليون جرعة من لقاح كورونا لشعب مصر للمساعدة في حماية المصريين من الفيروس ومنع انتشار سلالاته الجديدة الخطيرة.



وأشارت إلى أن ظهور سلالة أوميكرون يعطي أهمية أكبر لعملنا معًا كشركاء استراتيجيين من أجل التغلب على الوباء."

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خطة لإرسال جرعات إضافيةومن المقرر أن يتم إرسال جرعات لقاح فايزر إلى مرافق وزارة الصحة والسكان في القاهرة وتخزينها في معدات التخزين فائقة البرودة التي تمولها اليونيسف والمستخدمة حصريًا للقاح فايزر.كما سيتم توزيع اللقاحات في جميع أنحاء البلاد لكي يتم إعطاؤها للمواطنين المصريين والمقيمين.وقالت السفارة إن تعاون الولايات المتحدة مع مصر في مكافحة الوباء واسع النطاق، حيث قدمت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 55 مليون دولار لدعم مكافحة مصر لفيروس كورونا، ليصل هذا الدعم إلى ما يقرب من 18 مليون شخص.كما تقوم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمساعدة في توصيل اللقاحات للشعب المصري، وتحسين تتبع الجائحة ومكافحتها، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة.وأضافت أن هذا الدعم تم بنائه على أكثر من مليار دولار استثمرتها الولايات المتحدة على مدار الأربعين عامًا الماضية لتحسين صحة جميع المصريين.