أوميكرون vs دلميكرون.. أعراض شائعة للمتغيرات الجديدة من فيروس كورونا



أوميكرون أوميكرون





أثارت الحالات المتزايدة لـ متغير أوميكرون omicron في البلدان الأوروبية، مخاوف بشأن احتمال حدوث موجة جديدة في جميع أنحاء العالم، فبينما لا يزال الخبراء يكافحون من أجل فهم طبيعة هذا البديل الجديد لرسم الاستراتيجية الوقائية؛ برز متغير آخر في المقدمة يسمى دلميكرون Delmicron.



ما هو متغير دلميكرون ؟

دلميكرون ليس نوعًا جديدًا من فيروس كورونا مثل ألفا وبيتا وغيرها، وإنه مزيج من السلالتين الموجودتين دلتا وأوميكرون، إنه نوع مزدوج من فيروس كورونا COVID-19 ينتشر بسرعة في الغرب.

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متغير دلتا سيطر منذ منتصف أبريل إلى منتصف يونيو 2021، وكان مسؤولاً بشكل أساسي عن الموجة الثانية من فيروس كورونا التي أودت بحياة الملايين في جميع أنحاء العالم.تؤدي هذه السلالة من الفيروس، إلى ظهور أعراض خطيرة، وإلى جانب ذلك يمكن أن يؤدي الإجهاد بعد الإصابة به، من الأعراض طويلة المدى؛ آلام العضلات وتساقط الشعر.أعراض متغير أوميكرونويعتقد الخبراء أن متغير أوميكرون omicron يمكن أن يتجاوز المناعة التي توفرها العدوى الطبيعية واللقاحات، تشمل الأعراض الأولية لعدوى الأوميكرون التهاب الحلق والصداع والتعب، ولا يتم الإبلاغ عن فقدان حاسة الشم والذوق في حالة أوميكرون.أعراض دلميكروننظرًا لأن متغير دلميكرون Delmicron يتم إنشاؤه من خلال دمج إصدارات دلتا وأميكرون Delta و Omicron من فيروس كورونا، فإنه يعتبر شديد القابلية للانتقال وقوي للتسبب في أعراض حادة.ووفقا لموقع timesofindia هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاكتساب معرفة مفصلة حول طبيعتها، تميل عدوى دلميكرون Delmicron إلى إظهار نفس الأعراض تقريبًا مثل المتغيرات الرئيسية، وتشمل العلامات الشائعة ما يلي:حرارة مرتفعة.سعال مستمر.فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.صداع الرأس.سيلان الأنف.إلتهاب الحلق.