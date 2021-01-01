وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زاید



المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زاید المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زاید

اعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زاید عن حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم الإبتدائي للعام الدراسي ۲۰۲۱-۲ ۲۰۲ في التخصصات التالية: (English_ Sciences_ Math).



شروط التقدم للوظائف:

وحددت المدرسة المصرية الدولية شروط التقدم للوظائف المتاحة وتتمثل في:



أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلى وتكنولوجيا التعليم.

يتم العمل بنظام المأمورية المفتوحة حيث يمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود الغير عادية.

وتشمل إجراءات التقدم في :

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ان يتم التقدم بالأوراق الاتية: نسختين من صحيفة البيانات التفصيلية احداهما باللغة العربية ،و الاخرى بالأنجليزية ومرفق بها صورة حديثةصحيفة أحوال الكترونية مختومة من الإدارة التعليمية وإرسالها عبر البريد الأتي:email: halaseif.eis@gmail.comوتعد المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زاید، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية IBO في مصر.وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس الدولية الحكومية تأتي في إطار المساعي التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم خدمة تعليمية دولية، حيث بدأت وزارة التربية والتعليم منذ عام 2014 في تطبيق "مناهج البكالوريا الدولية IBO" في ثلاث مدارس حكومية متميزة بمعاونة من القطاع الخاص لإتاحة الفرصة فى التعليم المتميز على كل المستويات من أجل رفع مستوى التعليم في مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية.وأوضح الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن هذه المدارس تعد أحد المشروعات القومية الواعدة، والتي تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولي يطبق لأول مرة في بيئة محلية وبجودة عالية.وأضاف حجازي، أن أعضاء هيئة التدريس وفريق الادارة المدرسية في المدارس الدولية الحكومية ذات مواصفات خاصة يتم اختيارهم بعد اجتياز اختبارات ومقابلات شخصية من خلال لجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المؤسسة الراعية ومؤسسة المدارس الدولية في مصر بعد الإعلان على الموقع الإلكتروني للمديريات التعليمية.وتنقسم المدارس الدولية الحكومية إلى نوعين: "المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB، والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG".المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB هي: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالتجمع "تاريخ الإنشاء 2018/2019".والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG هي: المدرسة المصرية الدولية بالشروق، والمدرسة المصرية الدولية بالعبور، المدرسة المصرية الدولية ببورسعيد، المدرسة المصرية الدولية بالمنصورة، المدرسة المصرية الدولية بطنطا، والمدرسة المصرية الدولية بالإسكندرية، والمدرسة المصرية الدولية بدمياط، والمدرسة المصرية الدولية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية الدولية بمصطفى النحاس، والمدرسة المصرية الدولية بأكتوبر.