حيل التدفئة .. كيف تتغلب على الطقس البارد داخل المنزل؟



حيل التدفئة حيل التدفئة





يعاني عدد كبير من الأشخاص من الشعور بالبرد الشديد داخل المنزل بسبب الطقس البارد خلال فصل الشتاء خاصة خلال ساعات الليل.



نعرض لكم كيفية إنشاء منزل دافئ ومريح على الميزانية في أوقات الطقس البارد، وذلك وفقا لما جاء في موقع “thespruce”.

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ملابس ذو طبقاتيعلم الجميع أنه يجب عليك إضافة سترة وسترة وطبقات أخرى عندما تخرج في الطقس البارد، ويمكنك تطبيق نفس المبدأ في الداخل وستعمل الطبقات على عزل جسمك وتسهيل تنظيم درجة حرارة جسمك ويمكنك إضافة أو إزالة الطبقات حسب الحاجة للبقاء مرتاحًا وسترة بيضاء منسوجة على سترة صفراء الخردل وقبعة رمادية للتدفئةارتدِ الجوارب السميكة أو النعالسيجعل الحفاظ على دفء قدميك جسمك كله أكثر دفئًا. لمزيد من الشعور بالراحة ، ارتدي زوجًا من مخزون الصوف شديد الدفء أو احتفظ بزوج من النعال أو الأحذية لارتدائها في جميع أنحاء المنزل ، خاصة إذا كانت الأرضيات لديك تميل إلى البرودة ونعال بني مع فرو صناعي للتدفئة خلال الطقس البارد.استخدم الفرن والموقد للطبخيولد كل من الفرن والموقد الحرارة في مطبخك هذا هو السبب في أنه يوصى بإعداد وجبات بدون طهي أو خبز خلال الأشهر الأكثر دفئًا، ولكن في الأشهر الباردة وتنطبق النصيحة المعاكسة: استخدم الموقد والفرن كثيرًا لإضافة الحرارة إلى منزلك وباب الفرن مفتوح مع منشفة منقوشة معلقة وإبريق شاي أرجواني فوق الموقداتركي الفرن مفتوحاً بعد الخبزفي كل مرة تستخدم فيها فرنك خلال الأشهر الباردة ، اتركه مفتوحًا بعد الانتهاء من الخبز وسيسمح ذلك للهواء الساخن بالخروج وإضافة الحرارة إلى الغرفة، ومع ذلك كن حذرًا بشأن القيام بذلك إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة ؛ تأكد من عدم وصولهم إلى باب الفرن الساخن أو داخل الفرن.ولا تستخدم الفرن أبدًا كمصدر أساسي للحرارة ، خاصة إذا كان جهازك يستخدم الغاز الطبيعي ويمكن أن يؤدي حرق الغاز الطبيعي لفترات طويلة إلى زيادة مستويات أول أكسيد الكربون في منزلك.استمتع بكوب من الحساءإلى جانب تدفئة مساحتك يمكنك تدفئة نفسك من الداخل، واختر الوجبات الساخنة مثل كوب من الحساء ، في الأيام الباردة، وفكر في صنع الحساء الخاص بك من الصفر، ويستغرق الحساء عمومًا بعض الوقت للطهي ، وسيولد القدر الذي يغلي على الموقد حرارة في المطبخ.اشرب مشروبات دافئةبالإضافة إلى الوجبات الساخنة خلال الطقس البارد ، يمكنك تطبيق نفس مبدأ تدفئة نفسك من الداخل باختيارات المشروبات الخاصة بك.احتفظ بالقهوة أو الشاي أو عصير التفاح أو الكاكاو الساخن أو المشروبات الدافئة الأخرى المفضلة لديك في متناول اليد عندما تشعر بالبرد، وسوف يشعر السائل بالدفء وهو ينخفض ​​، والكوب الساخن ممتاز لتسخين الأيدي الباردة.