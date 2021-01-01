الأسماء النهائية لمرشحي اتحاد الكرة.. جمال علام ومحمد إبراهيم على رأس قائمتين

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أعلن اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد الأسماء النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل، من خلال قائمتين، وتضم القائمة الأولى جمال علام ( الرئيس الأسبق للاتحاد ورئيس نادي الأقصر السابق ) رئيسا وخالد الدرندلي ( أمين صندوق النادي الأهلي سابقا ) نائبا للرئيس و محمد حلمي مشهور ( عضو مجلس إدارة نادي حرس الحدود ) عضوًا ، ومحمد أبو الوفا ( عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضوًا ، وحازم إمام ( عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضو ، ومحمد بركات ( مدير المنتخب الوطني سابقا ) عضو، إيهاب الكومي ( عضو مجلس إدارة نادي الرجاء بمطروح ) عضوًا ، وعامر حسين ( رئيس فرع الاسكندرية لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الأول ) عضوًا ، ودينا الرفاعي ( عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضوًا ، بالإضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا ( رئيس مركز شباب سوهاج ) وعادل سلومة ( رئيس نادي الهلال بمطروح ) وعزة أبو الخير ( مدربة المنتخب الوطني للكرة النسائية سابقا ) وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة بسوهاج وجرجا بسوهاج.



فيما ضمت القائمة الثانية : محمد إبراهيم ( رئيس نادي بولاق الدكرور ) رئيسا ومحمد حسني ( عضو مجلس إدارة نادي سوهاج ) نائبا للرئيس والأعضاء : مؤمن جاد ( مدير كرة بنادي سوهاج ) وأسامة محمود ( مدير فني بنادي طهطا بسوهاج ) ومحمد حسن ( أمين صندوق نادي طهطا بسوهاج ) ومصطفى محمد ( عضو فرع سوهاج) وحامد مرتضى ( عضو مجلس إدارة نادي المراغة بسوهاج ) وإسلام عبد رب النبي ( عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج) ونيفين جمال ( لاعبة معتزلة ) واحتياطيا مصطفى لطفي ( مدير فني منتخب الشاطئية سابقا ومدير إداري سابق بنادي سوهاج ) وشريف عبد المنعم ( عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج) ونجلاء شبل ( لاعبة معتزلة ) وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا بسوهاج والمراغة بسوهاج.



