

مزايا وعيوب هاتف Motorola Moto X30 أول هواتف المعالج الأحدث والأقوى من كوالكوم مزايا وعيوب هاتف Motorola Moto X30 أول هواتف المعالج الأحدث والأقوى من كوالكوم

شركة موتورولا هي شركة قديمة جداً ويعود فضل بداية الهواتف المحمولة إليها ، حيث كانت هي المصنعة لأول هاتف محمول في التاريخ ، كما أنها كانت متصدرة في وقت من الأوقات متصدرة على الساحة ومنافسة إلى اكبر الشركات وكانت معها Nokia ولكنه قد حدث لهم نفس الخطاء حيث أنه لم يقوموا بمتابعة التغيرات ومواكبة العصر ، ففقدوا مكانتهم بين الهواتف ووقعت لعنة الزمن عليهم ، ولكن الشركة مازالت حتى الأن تسعى إلى استعادة مكانتها، ومؤخراً أعلنت Motorola عن هاتف Motorola Moto X30 أو الإسم الأخر له Motorola Edge X30 أول هواتف المعالج الأحدث والأقوى من كوالكوم، ففي هذا المقال سوف نعرض عليكم مزاياه وعيوبه، تابعوا معنا لنتعرف على تفاصيل الخبر.

نبدأ أولاً بفتح علبة الهاتف وعرض المحتويات:



• أول شيء تقابله عند فتح علبة الهاتف هو جهاز Motorola Moto X30.

• بعد ذلك جراب ظهر شفاف مصنوع من االبلاستيك.

• كتيبات دليل التشغيل السريع وأوراق الجهاز.

• كابل للشحن من نوع Type-C.

• رأس شاحن بسرعة شحن 68 واط.

• وأخيراً الدبوس الخاص بمكان الشريحة.

ثم بعد ذلك المواصفات:

التصميم.

• يأتي هاتف Motorola Moto X30 بتصميم مشابه لهاتف لتصميم هواتف Oppo Reno5 من الخلف من حيث الكاميرات ، أما عن الخامات المصنع منها الهاتف فيأتي هاتف Motorola Moto X30 بتصميم زجاجي وأنيق ويعتبر مشابه لهواتف Reno5 من حيث الشكل ، ويزن الهاتف حوالي 194 جرام ويأتي الهاتف بطبقة حماية على الهاتف من نوع Gorilla Glass 5 مع معيار مقاومة للمياه ،أما عن المنافذ التي يدعمها الهاتف ، فيدعم الهاتف كلاً من منفذ شحن من نوع Type-C ولكنه يفتقر لمنفذ سماعات أذن من نوع 3.5 ملي، ويدعم الهاتف نظام سماعات مزدوجة من نوع stereo ، أما عن ألوان التي يدعمها الهاتف فيأتي الهاتف بالألوان الأسود والأبيض.

الشاشة.

• أما عن الشاشة فيأتي هاتف Motorola Moto X30 بشاشة كاملة بدون أية حواف تذكر وتأتي بتصميم نوتش الثقب ، وجاء الهاتف بشاشة ممتازة من نوع OLED وبحجم 6.7 بوصة مع دقة 1080×2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 393 بيكسل لكل إنش، كما تأتي الشاشة بدعم معدل فريمات سريع بمعدل 144 هيرتز مما يجعلها سريعة ومميزة ، مع دعم خاصية HDR10+ مما يجعلها مميزة جداً من حيث الألوان والسرعة والأداء، لكنا للأسف تفتقد لعنصر الأمان فلا تأتي مدعومة بأي طبقة من طبقات الحماية.

العتاد الداخلي والأداء.

• يأتي هاتف Motorola Moto X30 بمعالج لأول مره مع المعالج الأقوى والأحدث من كوالكم وهو Snapdragon 8 Gen1 ثماني النواة مع معيارية 4 نانومتر خارقة لحفظ الطاقة ، كما يأتي الهاتف مع معالج رسومي من نوع Adreno 730 ، أما عن الرامات فيأتي هاتف Motorola Moto X30 برامات بسعة 8 أو 12 جيجا بايت كما يأتي بذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 جيجا بايت وهي تعد غير قابلة للزيادة نتيجة لعدم دعم الهاتف لوضع كارت ميموري خارجي ، ويأتي الهاتف داعماً لخدمات الجيل الخامس أو 5G، أما عن نظام التشغيل فيأتي الهاتف بنظام أندرويد 12 مع واجهة MYUI 3.0 ، ككل يأتي الهاتف بعتاد خارق ويأتي مع أخر إصدار أندرويد ، موتورولا تبدع.

الكاميرا الخلفية.



• وبالنظر إلى ظهر الجهاز نجد أن الهاتف يأتي بكاميرا خلفية ثُلاثية محاطة بمربع بنفس لون الجهاز ، فيأتي هاتف Motorola Moto X30 بكاميرا خلفية رُباعية ، وتأتي الأساسية منهم بدقة 50 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F/1.9 ، أمما عن الكاميرا الثانية فجاءت بدقة 50 ميجا بيكسل وهي كاميرا ألترا وايد بزاوية كبيرة 114 درجة وتأتي بفتحة عدسة F/2.2، أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فهي كاميرا عمق لأخذ صور بوضع البورتريه بدقة 2 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F/2.4، ويدعم الهاتف تصوير فيديوهات حتى جودة 4K مع 30 فريم في الثانية كما تدعم الكاميرات الخلفية فلاش ليد قوي وبانوراما كما تدعم الكاميرات HDR10+ لأخذ صور وفيديوهات بألوان حقيقية.

الكاميرا الأمامية.

• اما عن الكاميرا الأمامية لهاتف Motorola Moto X30 فياتي الهاتف بكاميرا بدقة 60 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F/2.2، وتعتبر كاميرا عملاقة وتدعم تصوير فيديوهات حتى جودة 4K مع 30 فريم في الثانية فإن كنت صانع محتوي مبتدئ فسوف تفيدك جداً

البطارية.

• يأتي هاتف Motorola Moto X30 ببطارية بسعة 5000 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع حتى 68 واط حيث أنه كما قالت الشركة يمكن شحن الهاتف كامل بنسبة 100% في زمن قدره 35 دقيقة فقط.

المستشعرات.

• يأتي هاتف Motorola Moto X30 بمستشعرات مثل مستشعر بصمة إصبع جانبي مدمج أسفل زر التشغيل بالإضافة إلى مستشعرات التقارب والدوران والجايرو.

وأخيراً السعر.

• سعر هاتف Motorola Moto X30 حوالي 420 يورو تقريبا، ولكن عند توافر الهاتف في الأسواق المصرية يمكنكم معرفة السعر ومقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.

بعد ذكر سعر ومواصفات الجهاز، نعرض عليكم أهم المزايا والعيوب الخاصة به:

أولاً المزايا.

• تصميم الهاتف بالرغم من أنه مقتبس من هواتف Oppo إلا أنه أنيق ومميز جداً كما يأتي من خامات تصنيع قوية.

• شاشة الهاتف تعتبر شاشة مليئة بالمزايا وهي أنها من نوع OLED وتدعم HDR10+ وتدعم معدل تحديث بتردد 144 هيرتز.

• لأول مره يأتي هاتف من موتورولا بمعالج من إنتاج سناب دراجون ومعالج الأخير والأقوى.

• كاميرات الهاتف سواء الأمامية كانت أو الخلفية مميزة ومنافسه جداً في فئته السعرية.

• بطارية الهاتف كبيرة وتكفي إستخدام يوم كامل ويزيد بكل أريحية ، وإذا نفذت منك فلا يوجد مشكلة لأنها تُشحن كاملة في زمن 36 دقيقة فقط.

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أما عن العيوب الخاصة بالهاتف.• يعتبر الهاتف ثقيل في الوزن ولكنه أمر طبيعي لما يحتويه من عتاد قوي بداخل الجهاز.• لا يدعم الهاتف منفذ سماعات من نوع 3.5 ملي.• الشاشة مليئة بالمزايا ولكن العيب الأكبر لا تأتي محمية بأي نوع من أنواع الحماية.• لا يدعم الهاتف Radio FM.• وأخيراً لا يدعم منفذ كارت ميموري خارجي لزيادة السعة التخزينية للهاتف.ملحوظةأسعار الهواتف الذكية في المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، الأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق، كما أن نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي يقبل الهاتف التحديث لها، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي لشركة الهاتف في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف قد تقبل الترقي لإصدارات أحدث من أنظمة التشغيل.