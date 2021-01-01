

فيفو تكشف السعر الرسمي لهاتف iQOO U5 الشبابي.. مواصفات فائقة فيفو تكشف السعر الرسمي لهاتف iQOO U5 الشبابي.. مواصفات فائقة

كشفت شركة فيفو الصينية عن السعر الرسمي لهاتف iQOO U5 المميز والمخصص للفئة الشبابية والمتوسطة ، حيث بدأت الشركة في إتاحته للحجز المسبق في الأسواق الصينية، ومن المقرر أن تعلن عن إطلاقه عالميا خلال الأيام المقبلة.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف iQOO U5 سيبلغ سعره 204 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 206 جنيه مصرى، لنسخة 4 جيجابايت رام للذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت للذاكرة الداخلية.



وبالنسبة لنسخة 6/128 من هاتف فستبلغ 220 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 460 جنيه مصرى، وستكون نسخة 8/128 بسعر 235 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 700 جنيه مصرى.

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وسيتوفر هاتف فيفو iQOO U5 بألوان الأزرق و الفضى و الأسود، كما سيتوفر في المتاجر بدءا من يوم 1 يناير للعام الجديد 2022 ، كما تعمل الشركة على إطلاق نسخة أرخص منه بتقنية الجيل الرابع 4G .ويأتى هاتف فيفو iQOO U5 بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.58 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار، مع ثقب صغير على شكل قطرة ماء في أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى.ويقدم هاتف فيفو الشبابي هاتف iQOO U5 كاميرا خلفية مزدوجة ، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل.ويعمل هاتف فيفو الشبابي iQOO U5 بمعالج قوي من نوع Snapdragon 695 من شركة كوالكوم الأمريكية ، مع بطارية كبيرة حوالي 5000 مللى أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، ودعم لتقنية الجيل الخامس 5G .