

ميزات جبارة في vivo S12 Pro من فيفو.. تجعله الأفضل في هواتف الأندرويد ميزات جبارة في vivo S12 Pro من فيفو.. تجعله الأفضل في هواتف الأندرويد

أعلنت شركة فيفو الصينية أمس عن مجموعة متميزة من هواتفها الذكية vivo S12 ، وجاء هاتف vivo S12 Pro ليكون الأفضل في سلسلة الهواتف، حيث جاء بعدد من الميزات الجبارة التى تجعله ينافس هواتف سامسونج وشاومي.



وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف vivo S12 Pro يعتبر واحدا من أفضل هواتف الأندرويد في الربع الأخير من العام الحالي 2021 ، لتختتم فيفو العام بسلسلة مميزة للغاية تجعلها الأقوى بجدارة.



ونرصد عدد من المواصفات المميزة لهاتف vivo S12 Proالأفضل من فيفو

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شاشة فائقة الجودةويأتى هاتف vivo S12 Pro بشاشة من نوع OLED بحجم 6.56 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة x 2400 1080 بيكسل وجودة + FullHD ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، مع تقنية + HDR10 .كاميرا خلفية مميزة مع أفضل كاميرا للسيلفىويقدم هاتف vivo S12 Pro كاميرا خلفية ثلاثية ، تأتى الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل ، مع كاميرا ماكرو بدقة 8 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بمستشعر من نوع Samsung JN1 بدقة 50 ميجابكسل مع تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل، مع فلاش LED .بطارية كبيرة تدعم الشحن السريعويحتوى هاتف vivo S12 Pro على بطارية كبيرة بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 واط ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم و Bluetooth 5.1 و تقنية aptX .أداء جبار مع أفضل معالجات شركة ميديا تيكويعمل هاتف vivo S12 Pro بمعالج قوي من نوع Dimensity 1200من شركة ميديا تيك ، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت .