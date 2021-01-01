تيك توك يتجاوز محرك بحث جوجل كأكثر الوجهات زيارة على الإنترنت

تتغير الأمور سريعًا لصالح شركة تيك توك في مواجهة الشركات الأمريكية الكبرى بشكل عام وليس فقط تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث أشارت شركة Cloudflare الشهيرة والمتخصصة في الحماية ومراقبة الويب، عن صعود التطبيق الصيني لقمة الأماكن الأكثر زيارة على الإنترنت متجاوزًا محرك البحث جوجل.
وقالت Cloudflare إن تيك توك تمكنت من الصعود للمركز الأول كأكثر الوجهات زيارة على الإنترنت في فبراير ومارس بداية العام وكذلك في شهر يونيو، ثم عادت في شهر أغسطس للقمة واستمرت عليها حتى الآن متجاوزة محرك البحث جوجل الذي كان لسنوات طويلة الوجهة الأكثر زيارة عبر الإنترنت وبفارق شاسع عن بقيمة المواقع والشبكات.
ويُعد محرك بحث جوجل المكان الأول للزيارات لسنوات بفضل وجوده كصحفة رئيسية وخيار بحث أساسي على معظم المتصفحات وعلى رأسها كروم المملوك لجوجل، في حين تتخذ شركات مثل أمازون وآبل وفيس بوك ومايكروسوفت المراكز اللاحقة لها بسبب الانتشار الكبير لخدماتها ومتاجرها وأنظمتها المختلفة، لكن تيك توك تمكنت من تغيير ذلك بسرعة وصعدت إلى القمة متجاوز الجميع مؤخرًا.
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