أعلنت شركة جوجل، إنسحابها من حضور مؤتمر CES 2022 الذى يعد أكبر مؤتمر لعرض أحدث الإلكترونيات في العالم، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة التى يشهدها معدل الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" ، حيث تعد جوجل هى الأحدث ضمن عدد من كبار الشركات العالمية المنسحبة.
وبحسب موقع TechCrunch فإن شركة جوجل قررت عدم الانضمام هذه العام لأكبر معرض للإلكترونيات في العالم CES 2022 والمزمع عقده خلال أيام، بعد إنسحاب شركات كبرى مثل ميتا وتويتر وإنتل ولينوفو .
وصرحت شركة جوجل للموقع، بأنها "بعد دراسة متأنية ، قررنا الامتناع عن التواجد في قاعة عرض مؤتمر CES 2022 ، ولقد كنا نراقب عن كثب التطورات الخاصة بمتحور أوميكرون ، وقررنا أن هذا هو الخيار الأفضل لصحة وسلامة موظفينا" .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعد ميتا وتويتر.. جوجل تنسحب من أكبر مؤتمر للإلكترونيات بالعالم| لهذا السبب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق