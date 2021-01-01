

بعد ميتا وتويتر.. جوجل تنسحب من أكبر مؤتمر للإلكترونيات بالعالم| لهذا السبب بعد ميتا وتويتر.. جوجل تنسحب من أكبر مؤتمر للإلكترونيات بالعالم| لهذا السبب

أعلنت شركة جوجل، إنسحابها من حضور مؤتمر CES 2022 الذى يعد أكبر مؤتمر لعرض أحدث الإلكترونيات في العالم، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة التى يشهدها معدل الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" ، حيث تعد جوجل هى الأحدث ضمن عدد من كبار الشركات العالمية المنسحبة.



وبحسب موقع TechCrunch فإن شركة جوجل قررت عدم الانضمام هذه العام لأكبر معرض للإلكترونيات في العالم CES 2022 والمزمع عقده خلال أيام، بعد إنسحاب شركات كبرى مثل ميتا وتويتر وإنتل ولينوفو .



وصرحت شركة جوجل للموقع، بأنها "بعد دراسة متأنية ، قررنا الامتناع عن التواجد في قاعة عرض مؤتمر CES 2022 ، ولقد كنا نراقب عن كثب التطورات الخاصة بمتحور أوميكرون ، وقررنا أن هذا هو الخيار الأفضل لصحة وسلامة موظفينا" .

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وقررت أيضا شركة Waymo التابعة لشركة Alphabet المالكة لجوجل عدم حضور المعرض، نظرا لخطورة التواجد في الوقت الحالي على موظفى الشركة.ويشكل انسحاب شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وتويتر من مؤتمر CES 2022 وجوجل بشكل خاص ليس فقط لمكانتها في الصناعة ولكن أيضًا نظرًا لمقدار الأموال التي استثمرتها في الحدث في السنوات الأخيرة.وعلى الرغم من إنسحاب الشركات الكبرى من مؤتمر CES 2022 إلا أن المؤتمر تخطط للمضي قدمًا لعقد الحدث الذى سيقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية في الفترة من 5 إلى 8 يناير مع وجود تدابير أمان قوية .وكانت شركة أبل أبلغت جميع موظفيها تأجيل العودة إلى مكاتب الشركة خلال هذه الفترة، واستمرار العمل عن بعد لأجل غير مسمى، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابات بمتحور أوميكرون.