

"ميتافيرس" تحت أياد شركة مطورة للقدرات الاستخباراتية والعسكرية للجيش الأمريكي.. تفاصيل "ميتافيرس" تحت أياد شركة مطورة للقدرات الاستخباراتية والعسكرية للجيش الأمريكي.. تفاصيل

كشفت تقارير أن مشروع ميتافيرس الخاص بشركة ميتا يتم تطويره من قبل شركة ذكاء اصطناعي كانت تعمل في السابق مع وزارة الدفاع الأمريكية لتطوير القدرات الاستخباراتية والملاحية العسكرية لديها.



وبحسب تقرير من صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية فإن شركة الذكاء الاصطناعي AI. Reverie ستكون الشركة المنوطة بتطوير مشروع الواقع الافتراضي ميتافيرس والذى أعلنت عنه شركة ميتا، فيسبوك سابقا.



وفقا للصحيفة فإن ميتا قد استحوذت على شركة AI. Reverie في أغسطس الماضي وقامت بدمجها في قسم Reality Labs المخصص لتطوير ميتافيرس، حيث قالت ميتا إن هذه الشراكة ستسرع من القدرات اللازمة لتدريب خوارزميات التعلم الآلي والتي سيتم استخدامها لبناء ميتافيرس.

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وفي يناير الماضي ، وقعت شركة AI. Reverie الناشئة عقدًا مدته ثلاث سنوات لتقديم خدمات تصل قيمتها إلى 950 مليون دولار إلى سلاح الجو الأمريكي ، لتطوير نظام متقدم لإدارة المعركة وتعزيز أنظمة القيادة والتحكم باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما تم إنهاء العقد في أغسطس عندما استحوذت شركة ميتا عليها.كما حصلت شركة AI. Reverie للذكاء الاصطناعي على عقد في مايو العام الماضي لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية لوزارة الدفاع ، بما في ذلك الجيش والقوات الجوية ، وفي يوليو حصلت على عقد آخر من القوات الجوية الأمريكية لتحسين قدرات الملاحة في التضاريس الصعبة باستخدام بيانات التدريب التركيبية.ومشروع ميتافيرس هو مساحة يمكن أن تلتقي فيها الصور الرمزية ، ونظام بيئي للتطبيقات المتصلة يقوم بدمج الواقع الافتراضي والمعزز لإحضار المستخدمين إلى نوع من الكون الافتراضي مع مزيج من العديد من الأجهزة التي تصل إلى عالم مشترك عبر الإنترنت.ويستهدف مشروع ميتافيرس حوالي مليار مستخدم كما تنوى شركة ميتا توظيف 10 آلاف موظف من جميع أنحاء أوروبا ، وسيتطلب مشروع ميتافيرس تخصيص 10 مليارات دولار في السنة وربما قد يتكلف أكثر، كما أنه سيشهد تغييرات كبيرة وجذرية خلال الأسابيع المقبلة.