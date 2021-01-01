

محتوى غير قانوني .. جوجل تواجه غرامة "تاريخية" في روسيا محتوى غير قانوني .. جوجل تواجه غرامة "تاريخية" في روسيا

غرمت محكمة روسية، شركة جوجل Google الأمريكية، غرامة قدرها 98 مليون دولار، بدعوى فشلها في إزالة محتوى اعتبر غير قانوني في البلاد.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تبلغ الغرامة التي تعد الأولى من نوعها في روسيا، حوالى 7.2 مليار روبل، أي ما يعادل 8% من عائدات شركة جوجل بالدولة الروسية.



غرامة قياسية ضد جوجل بسبب فشلها في حذف المحتوى الغير قانوني

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ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن هذه الغرامة تأتي وسط حملة أوسع داخل البلاد لممارسة المزيد من السيطرة على شركات التكنولوجيا الكبرى والمحتوى الذي ينشره المستخدمين بـ روسيا على منصاتهم.وبعد صدور القرار بتغريمها، صرحت عملاقة التقنية إنها ستدرس وثائق المحكمة عندما تكون متاحة ومن ثم تقرر الخطوات التالية، ومع ذلك، هدد مسؤول روسي استشهدت به وكالة بلومبرج بإتخاذ إجراءات غير سارة للغاية إذا لم تمتثل الشركة لتفويض الدولة بحذف المحتوى المحظور، والذي يتضمن المحتوى الترويج للمخدرات ومنشورات المنظمات التي تقول الحكومة إنها متطرفة أو إرهابية.يشار إلى هذه ليست أول غرامة تواجهها جوجل Google في روسيا بسبب الإشراف على المحتوى، حيث واجهت عملاقة البحث غرامة أخرى قد يتضاعف حجمها كل أسبوع ما لم تبطل الحظر الذي فرضته على قناة إخبارية روسية محافظة، والتي ادعت إن الحظر المفروض عليها يرجع إلى عقوبات أمريكية وبريطانية ضد مالك القناة.وإلى جانب جوجل Google، واجهت شركات أخرى من بينها تويتر وميتا (فيسبوك سابقا)، تباطؤا في خدماتها وغرامات بسبب إخفاقاتها في الإشراف على المحتوى وفقا لمعايير الهيئات التنظيمية الروسية، حيث حاولت حكومة الدولة الضغط على شركات التكنولوجيا للامتثال بطرق غير مالية.وفي عام 2019، أصدرت الحكومة الروسية تشريعا جديدا، تنص قواعده على أن الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب وأجهزة التلفاز يجب أن تصدر مع برامج من المطورين الروس مثبتة مسبقا، والتي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام، وكما سيتعين على الشركات أيضا فتح مكاتب في روسيا إذا كانت تدير مواقع ويب تضم أكثر من 500 ألف مستخدم نشط يوميا من البلاد.