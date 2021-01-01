صور مسربة تستعرض تصميم الهاتف Xiaomi 12

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صورة الخبر: صور مسربة تستعرض تصميم الهاتف Xiaomi 12
صور مسربة تستعرض تصميم الهاتف Xiaomi 12

تستعد شركة شاومي، للإعلان عن سلسلة هواتف، Xiaomi 12 Series، في الأيام القليلة القادمة، وبالتحديد يوم 28 ديسمبر، ولكن قبل ذلك، بأيام قليلة، ظهر تسريب جديد، لصور الهاتف الأساسي، في السلسلة، حيث إن الصور المسربة، تعطينا نظرة كاملة، على تصميم الهاتف Xiaomi 12، من الأمام، والخلف.

الصور التي تم تسريبها، عبر منصة تويتر، تؤكد لنا أن، هذا الهاتف القادم، سيضم شاشة، بشكل الثقب في المنتصف، وبإطارات صغيرة جدا، بالإضافة إلى أنه، سيضم 3 كاميرات، في الخلف، بمستشعر رئيسي، دقته 50 ميجا بكسل، وسيضم أيضا، فلاش LED مزدوجا، بجانب الكاميرات الخلفية.

ووفقا لبعض التسريبات السابقة، فالهاتف Xiaomi 12، سيضم شاشة AMOLED، حجمها 6.28 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وتدعم HDR10+، كما أنه سيضم، كاميرات خلفية، بدقة 50 ميجا بكسل، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 13 ميجا بكسل، للكاميرا فائقة الاتساع، والكاميرا الثالثة، ستكون هي الخاصة بالتصوير المقرب، وستأتي بدقة 16 ميجا بكسل، وستدعم التكبير البصري 3X، وستدعم أيضا، التكبير الرقمي 30X.

وبخصوص المعالج، فمن المقرر، أن يكون من فئة، Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، بجانب ذاكرة عشوائية، من فئة LPDDR5، وذاكرة تخزين، من فئة UFS 3.1، بالإضافة إلى أن، البطارية ستأتي، بسعة 4500 ملي أمبير، وستدعم الشحن السريع، بقوة 67 واط، مع دعم الشحن اللاسلكي السريع، بقوة 30 واط.

هذه المواصفات، ليست مضمونة بنسبة 100%، وكل ما يجب علينا فعله الآن، هو الانتظار حتى، يوم 28 ديسمبر، عندما تعلن شاومي، عن الهاتف Xiaomi 12، بشكل رسمي، فلا تنسوا العودة إلينا، آنذاك.

المصدر: قل ودل

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