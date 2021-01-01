استعرضت شركة إل جي جيلها الأحدث من الشاشات التي طورتها لمستخدمي الحواسب في المنازل والمكاتب.
والمميز في شاشات LG DualUp هو انها مثبتة على محور متحرك يساعد المستخدم على تدويرها لتعمل بالوضع العمودي الذي يوفر مشاهدة مريحة أثناء تصفح بعض مواقع الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات التي صممت لتعرض بهذه الوضعية.
وتأتي الشاشة الجديدة بأبعاد 16"18، ومقاس يعادل 21.5 بوصة، أما دقة عرضها فـ "2560/2880" بيكسل، ومعدل سطوعها يزيد عن 300 شمعة/م، ولديها نسبة تباين تعادل 2000:1 مقارنة بـ 1000:1 للشاشات الأخرى الشبيهة.
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التعليقات على إل جي تطرح شاشات دوارة بتقنيات مميزة
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