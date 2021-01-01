مواصفات وأسعار هاتف Vivo S12

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت الآن شركة فيفو، عن سلسلة هواتف Vivo S12 Series، مع مواصفات ممتازة للغاية، بين الرائدة والمتوسطة، حيث يأتي الهاتف الأساسي في هذه السلسلة، Vivo S12، مع معالج متوسط من ميديا تيك، ومستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 108 ميجا بكسل، وكاميراتين في الأمام، بالإضافة إلى شحن سريع قوي جدا، وما يصل إلى 12 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، ومواصفات أخرى ممتازة، دعونا نتعرف عليها خلال هذا المقال.
مواصفات Vivo S12
الهاتف فيفو إس 12 العادي، مصمم حول شاشة AMOLED، بحجم 6.44 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وتدعم HDR10+، ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة، من فئة MediaTek Dimensity 1100 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة Mali-G77 MC9، مع 256 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، و8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، أو 256 جيجا بايت، و12 جيجا رام، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم Origin OS Ocean، الأحدث من فيفو.
يحتوي الهاتف Vivo S12، على كاميراتين في الأمام، بدقة 44 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.3، للكاميرا فائقة الاتساع، والكاميرات الأمامية، يوجد بجانبها فلاش LED ثنائي، بالإضافة إلى أن الهاتف يحتوي، على 3 كاميرات في الخلف، بدقة 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، والهاتف Vivo S12، يضم فلاش LED مزدوجا في الخلف، ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، من خلال الكاميرات الأمامية، والخلفية.
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