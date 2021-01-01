

لهذا السبب رفع التجار سعر شيفروليه جامبو حمولة 5 طن محليا لهذا السبب رفع التجار سعر شيفروليه جامبو حمولة 5 طن محليا

شهدت الفترة الأخيرة رفع سعر التجار والموزعين في مصر لأسعار سيارة النقل شيفروليه الجامبو في السوق المصري، وذلك ضمن ظاهرة الأوفر برايس التي يعاني منها السوق المصري، حيث تبين أن السبب وراء هذا الارتفاع يعود إلى عدم توافر السيارة بأعداد كافية لتلبية احتياجات السوق.



وبلغت قيمة هذا الارتفاع 20 ألف جنيه، وكانت على سيارة شيفروليه جامبو NQR – 8000 حمولة 5 طن، وبذلك أصبح سعرها كالتالي:



- من 450 ألف جنيه إلى 470 ألف جنيه (زيادة 20 ألف جنيه).