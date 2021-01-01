

شاهد: كيفية صناعة وتجميع المحركات الكهربائية داخل مصنع BMW شاهد: كيفية صناعة وتجميع المحركات الكهربائية داخل مصنع BMW

تعتبر BMW الألمانية بمثابة واحدة من أهم مصنعي السيارات في العالم، وخلال السنوات الماضية أطلقت الشركة العديد من السيارات الكهربائية من فئات سيارات سيدان وهاتشباك وSUV الكهربائية التي أصبح الاهتمام بها كبيرا في جميع دول العالم للمحافظة على البيئة خالية من عوادم سيارات الوقود العادي.



ومن هذا المنطلق نشرت قناة GommeBlog المتخصصة في السيارات على يوتيوب فيديو يشرح تفاصيل ومراحل صناعة المحركات الكهربائية التي تقدمها الشركة الألمانية بسياراتها، وذلك من داخل مصنع الشركة الألمانية، ومن داخله تم تصوير هذا الفيديو الذي بلغت مدته 32 دقيقة تقريبا.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذه المراحل المختلفة من تجميع المحركات الكهربائية التي تقدمها BMW في سياراتها الكهربائية والهجينة.

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شاهد الفيديو: