تويوتا أفالون 2022 آخر موديل للسيدان ينطلق رسمياً

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صورة الخبر: تويوتا أفالون 2022 آخر موديل للسيدان ينطلق رسمياً
تويوتا أفالون 2022 آخر موديل للسيدان ينطلق رسمياً

المربع نت – كشفت تويوتا الستار عن أفالون 2022 الجديدة، آخر موديل للسيدان الأنيقة قبل انتهاء إنتاجها رسمياً، وسيبدأ سعرها من 36,375 دولار – 136,000 ريال في الولايات المتحدة قبل الضرائب.

كما حصلت السيارة على بعض التغييرات، أبرزها التخلي عن نظام الدفع الكلي، كما تم إيقاف نسخة TRD الرياضية، في المقابل، وفرت تويوتا عدة أنظمة سلامة قياسية جديدة، مثل كروز كونترول بالرادار الديناميكي، وراصد النقطة العمياء، والتحذير من الزحام الخلفي.

وتتوفر أفالون بمحرك 6 سلندر 3.5 لتر بقوة 305 حصان وعزم 362 نيوتن متر، مقترن بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع أمامي، مع محرك 2.5 لتر 4 سلندر هايبرد بقوة إجمالية 218 حصان.

وتتوفر السيارة بمزايا متعددة تشمل زخرفات خشبية أنيقة بالداخلية لبعض الفئات، وتتوفر بنظام سمعي فاخر JBL بـ 14 مكبر صوت، وشاشة لمسية 9 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، وشحن لاسلكي للجوال، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي 10 إنش والمزيد.

صورة الخبر: تويوتا أفالون 2022 آخر موديل للسيدان ينطلق رسمياً

صورة الخبر: تويوتا أفالون 2022 آخر موديل للسيدان ينطلق رسمياً

المصدر: المربع نت

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