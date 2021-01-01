المربع نت – كشفت تويوتا الستار عن أفالون 2022 الجديدة، آخر موديل للسيدان الأنيقة قبل انتهاء إنتاجها رسمياً، وسيبدأ سعرها من 36,375 دولار – 136,000 ريال في الولايات المتحدة قبل الضرائب.
كما حصلت السيارة على بعض التغييرات، أبرزها التخلي عن نظام الدفع الكلي، كما تم إيقاف نسخة TRD الرياضية، في المقابل، وفرت تويوتا عدة أنظمة سلامة قياسية جديدة، مثل كروز كونترول بالرادار الديناميكي، وراصد النقطة العمياء، والتحذير من الزحام الخلفي.
وتتوفر أفالون بمحرك 6 سلندر 3.5 لتر بقوة 305 حصان وعزم 362 نيوتن متر، مقترن بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع أمامي، مع محرك 2.5 لتر 4 سلندر هايبرد بقوة إجمالية 218 حصان.
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التعليقات على تويوتا أفالون 2022 آخر موديل للسيدان ينطلق رسمياً
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