

فئات لاندروفر ديفندر 2022 في السعودية Land Rover Defender فئات لاندروفر ديفندر 2022 في السعودية Land Rover Defender

المربع نت – انطلقت لاندروفر ديفندر 90 2022 في المملكة عند وكيل الصانع البريطاني الحصري شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وتتميز بتصميمها المُحدث وتقنياتها المتقدمة، والتي وصفتها الشركة بأنها أقسى وأكثر لاندروفر كفاءة في التعامل مع التضاريس الوعرة في التاريخ، واليوم سنتعرف على فئاتها وأسعارها بالسعودية.



التصميم الداخلي



من الداخل، تتمتع المقصورة باستخدام مواد فخمة مع باقة الجلود الموسعة، حيث تحصل على مقاعد جلد ويندسور ناعم، والمقاعد الأمامية تأتي بخاصية التسخين والتبريد والحفظ بتعديل كهربائي 14 وضعية، في حين أن مقاعد صف ثالث يدوية، وتتوفر بعمود توجيه قابل للتعديل كهربائياً، مع تطعيم خشبي داخلي، وثلاجة أمامية، كما تتوفر بسقف داخلي مورزيني بلون محاري فاتح، واضاءة داخلية مطورة ودعاسات أرضية.

وبالنسبة لتقنيات المقصورة، فتتوفر بنظام Pivi Pro المتصل، وخاصية التحكم الصوتي، كما تتميز بمكيف ذو 3 نطاقات، مع ملطف ومعقم الهواء الداخلي، وحساس توزيع الهواء في المقصورة، كما تجي بنظام ملاحة ودعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، وعدادات سرعة إلكترونية من نوع TFT، ونظام ميريديان الصوتي بقدرة 380 واط، ومرايا خلفية ذكية، وشاحن جوالات لاسلكي، بالإضافة إلى مدخل كهربائي خلفي.التصميم الخارجيمن الخارج، تتمتع السيارة بمظهر هجومي أنيق، حيث تحصل على مصابيح ماتريكس ليد أمامية مميزة مع مصابيح ليد للقيادة أثناء النهار، مع خاصية التحكم بمستوى الإنارة الأمامية والإنارة العالية الأوتوماتيكي، ومن الجانب، يُمكنك رؤية جنوط مقاس 20 بوصة دايموند رمادية غامقة أو اللون الفضي حسب الفئة واعمدة سقف خارجية باللون الأسود، في حين يأتي السقف بلون متباين، مع فتحة سقف بانورامية منزلقة، بالإضافة إلى مرايات جانبية بإضاءة واشارات انعطاف وذاكرة مع خاصية التعتيم في جهة السائق والتسخين.الاكسسوارات الإضافيةتتوفر السيارة بالعديد من الاكسسوارات الاختيارية وتشتمل على:غطاء العجلة الاحتياطية (مطلي باللون الأسود)صندوق تخزين خارجي جانبي (مطلي باللون الأسود)غطاء محرك مطلي باللون الأسود المطفيألواح أمامية للحماية من الطينمأخذ هواء منصوبرف سقف للتحميلأقواس حماية للعجلاتعتبات جانبية ثابتةسلم للصعود إلى السقفحزمة الحماية من الانقلابدواسات معدنية لامعةضاغط هواء متكاملدواسات مطاطية عميقة الجوانبالأمانتتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:نظام الاستجابة للتضاريس الأوتوماتيكينظام التحكم في التقدم على جميع التضاريسنظام الاستجابة للتضاريس القابل للتهيئةحساس مستوى عمق الماءنظام التنبيه عند الرجوع إلى الخلفمساعد التنبيه والحماية الخلفيالدخول بدون مفتاحنظام التنبيه والمساعدة عند الخروج من المسارنظام المكابح الذكياستشعار أمان عند فتح الباب الخلفينظام مراقبة حالة السائقنظام التنبيه والمساعدة للنقط العمياءمثبت السرعة وتحكم المسار التكيفينظام الكاميرا المحيطيحساسات 360 درجة مع خاصية الركن الأوتوماتيكيالمُحرك والأداءتستمد السيارة قوتها من خيارين من المحركات:محرك بنزين بأربعة أسطوانات توربو سعة 2.0 لتر يولد قوة 300 حصان و400 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويُمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.1 ثانية، وأن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 191 كم/س.محرك بنزين بست أسطوانات مستقيمة توربو سعة 3.0 لتر هجين معتدل بقوة 400 حصان و550 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويُمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6 ثوان وأن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 208 كم/س.ولتعزيز أداء السيارة وديناميكيتها والراحة داخل المقصورة، فتتوفر بمساعدات هوائية الكترونية، مع خاصية الاستجابة الديناميكية لنظام التعليق، وتأتي بمحور خلفي نشط بخاصية الاقفال، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 90 لتر.الفئات والأسعاروفي الختام، تتوفر لاندروفر ديفندر 2022 عند الوكيل بالفئات والأسعار التالية شاملة الضريبة:أولاً: ديفندر 90 2022فئة SE بسعر 292,215 ريالفئة HSE بسعر 370,300 ريالفئة X بسعر 441,370 ريالفئة XV8 بسعر 648,830 ريالثانياً: ديفندر 110 2022فئة SE بسعر 324,990 ريالفئة H



