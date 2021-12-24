مصر.. اتفاقية "مليارية" مع "إيني" للتنقيب عن النفط

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › مصر.. اتفاقية "مليارية" مع "إيني" للتنقيب عن النفط

صورة الخبر: مصر.. اتفاقية "مليارية" مع "إيني" للتنقيب عن النفط
مصر.. اتفاقية "مليارية" مع "إيني" للتنقيب عن النفط

قالت وزارة البترول المصرية في بيان يوم الجمعة، إن الهيئة المصرية للبترول وقعت اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية للتنقيب عن النفط في منطقة خليج السويس ودلتا النيل.

ووفق البيان فإن حجم الاستثمارات التي ستخصص لعمليات التنقيب في منطقة خليج السويس ودلتا النيل، لا تقل عن مليار دولار.

وأضاف البيان أن الاتفاقية تلزم شركة إيني الإيطالية بإنفاق مالا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر 4 آبار.

وذكر البيان "تأتي الاتفاقية في إطار المنهجية الجديدة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار"، وفق ما نقلت "رويترز".

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مصر.. اتفاقية "مليارية" مع "إيني" للتنقيب عن النفط

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32342

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager