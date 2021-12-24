قالت وزارة البترول المصرية في بيان يوم الجمعة، إن الهيئة المصرية للبترول وقعت اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية للتنقيب عن النفط في منطقة خليج السويس ودلتا النيل.
ووفق البيان فإن حجم الاستثمارات التي ستخصص لعمليات التنقيب في منطقة خليج السويس ودلتا النيل، لا تقل عن مليار دولار.
وأضاف البيان أن الاتفاقية تلزم شركة إيني الإيطالية بإنفاق مالا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر 4 آبار.
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التعليقات على مصر.. اتفاقية "مليارية" مع "إيني" للتنقيب عن النفط
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