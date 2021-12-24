وزارة التخطيط: إطلاق المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد قريبا

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة نقاشية برئاسة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، بعنوان «المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد»، حضرها الدكتورة هبة الليثي، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور خالد أبو إسماعيل، رئيس قسم التنمية الاقتصادية والفقر بالاسكوا، والدكتورة إيمان حلمي، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للشئون الاقتصادية والشمول المالي، رأفت شفيق، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية، عبد الحميد شرف، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لينا نبراوي، مسئول السياسات الاجتماعية باليونيسف، ومن وزارة التخطيط الدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة بالوزارة.
قياس محدد لتعريف الفقر متعدد الأبعاد
وخلال الجلسة أشار الدكتور أحمد كمالي إلى عقد مجموعة من النقاشات حول مؤشر الفقر بحضور ممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاسكوا، واليونيسيف، وغيرها من الجهات، مؤكدًا ضرورة توحيد المفاهيم، وأن يكون هناك قياس محدد لتعريف الفقر متعدد الأبعاد، وأن يتفق المتخصصون على هذا التعريف.
كما أشار إلى مجهودات الحكومة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر بجميع صوره، موضحًا أن هناك عدد من المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا المجال، مؤكدًا أهمية عملية التقييم للوضع قبل تلك المبادرات وبعدها، لأن قياس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، ينعكس على الظاهرة بالإيجاب.
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