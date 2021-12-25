

شديد البرودة ليلا .. درجات الحرارة اليوم السبت 25-12-2021 | شديد البرودة ليلا .. درجات الحرارة اليوم السبت 25-12-2021 |

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 25- 12 - 2021، في القاهرة والمحافظات.



ويشهد اليوم السبت ، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، تصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



العظمى الصغرى:

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