

«إنترنت الأشياء العسكرية» يحسم تفوق الجيوش بالعالم «إنترنت الأشياء العسكرية» يحسم تفوق الجيوش بالعالم

ننشأ مصطلح "إنترنت الأشياء" قبل أن يسمع معظم الأمريكيين بالإنترنت، وفي خطاب ألقاه في عطلة نهاية الأسبوع التشريعية السنوية الخامسة عشرة لمؤسسة الكونجرس في واشنطنفي سبتمبر1985، قال بيتر لويس للحضور: "إن إنترنت الأشياء ، أو IOT ، هو تكامل الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا مع الأجهزة القابلة للتوصيل وأجهزة الاستشعار إلى تمكين المراقبة عن بُعد، والحالة، والتلاعب، وتقييم اتجاهات هذه الأجهزة."



وكان لويس المؤسس المشارك لأول شركة هاتف خلوي أمريكية، قال إن إنترنت الأشياء يثهدف إلى جعل الناس يعيشون ويعملون بشكل أكثر ذكاءً - من الأجهزة المنزلية الذكية إلى السيارات ذاتية القيادة ، فقد أصبح إنترنت الأشياء أيضًا أمرًا مهمًا للأعمال التجارية حيث يمكنها تحسين أداء الآلات للمساعدة في سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية.



وقد لا يكون فقط المدنيون في المنزل أو في عالم الأعمال هم من يستفيدون من إنترنت الأشياء - بل يمكن أن يكون لها تطبيقات لا حصر لها للجيش، فإنترنت الأشياء العسكرية كان هناك عدد لا يحصى من الابتكارات العسكرية التي تسربت إلى العالم المدني - من الرادار إلى الطائرات النفاثة - لكن إنترنت الأشياء العسكرية (IoMT) هو أحد التكنولوجيا التي تم تطويرها للتطبيقات المدنية، والتي يمكن بدورها استغلالها في التطبيقات العسكرية.

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وقال الباحثون في شركة البيانات والتحليلات GlobalData، إن إنترنت الأشياء العسكرية (IoMT) أصبح قادرا على تسريع وزيادة كفاءة حلقة "المراقبة والتوجيه واتخاذ القرار والعمل" (OODA) ، كما يمكن أن يصبح إنترنت الاشياء أداة لا تقدر بثمن في أيدي الجيوش المتقدمة.وأضاف الباحثون، أنه يمكن الآن أن يكون الجنود وصناع القرار على بعد آلاف الأميال، ولكن نظرًا لأن الحرب الحديثة أصبحت قائمة على المعلومات بشكل متزايد، يجب أن يكون هناك تدفق مستمر للمعلومات الحديثة لتوفير البيانات بسرعة لاتخاذ أفضل القرارات الممكنة، فدائما ما كانت المعلومات دائمًا وستظل دائمًا في مركز الحرب، وللحفاظ على الميزة التنافسية في الحرب وزيادتها، يجب على القوات فهم واستغلال التدفقات الواسعة والمستمرة من البيانات التي تم جمعها حول مجموعة من الأشياء المتصلة.وأوضح الدكتور ليل ريد، المحلل المواضيعي في GlobalData، أن الرؤى التي يمكن استخلاصها من IoMT لديها القدرة على تحويل الحرب والعمل كمضاعف للقوة".يُظهر تقرير GlobalData الجديد، Internet of MilitaryThings – Thematic Research ، أن القوات العسكرية المتقدمة قد استثمرت في أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (C4ISR) والبنية التحتية لجمع البيانات وتحليلها ونشرها.توفر العناصر الفردية لـ C4ISR وعيًا بالحالة والتواصل والتخطيط ، بينما يمكن أن يكون إنترنت الأشياء العسكرية IoMT الأدوات والأجهزة لجمع كل هذه المعلومات معًا في نظام بيئي واحد ، يمكن أن تستخدم إنترنت الأشياء (IoMT) أجهزة استشعار متعددة منتشرة عبر مجالات مختلفة لاكتساب الوعي الكامل بالحالة والسيطرة على مناطق الصراع المختلفة ، ومناطق المعارك.وأضاف ريد: "هناك العديد من العوائق والتحديات التي تحول دون اعتماد إنترنت الأشياء على نطاق واسع بالمجال العسكري ، حتى من قبل القوى المتقدمةذات الميزانيات الكبيرة"، وتابع: "ستوجد المفاضلات في التنفيذ الناجح لإنترنت الأشياء بين قابلية التشغيل البيني ، والمشاركة السلسة للمعلومات ، واتخاذ القرار ، وفتح مشهد تهديدات الأمن السيبراني."