

اليوم.. «ناسا» تستعد لإطلاق «جيمس ويب» أكبر تلسكوب فضائي اليوم.. «ناسا» تستعد لإطلاق «جيمس ويب» أكبر تلسكوب فضائي

تطلق إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم السبت، تلسكوب جيمس ويب الفضائي من الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية.



ويعد هذا التلسكوب وسيلة للسماح للبشرية بالحصول على لمحة أولية للكون، كما كان موجودا في الوقت الذي يُعتقد أن أقدم المجرات تشكلت فيه.



وكانت قد أعلنت ناسا عن تأجيل إطلاق التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" اليوم بسبب سوء الحوال الجوية.

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واشارات ناسا في بيانها المنشور على موقعها بشبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "نظرا لسوء الأحوال الجوية في منطقة مطار كورو الفضائي بغويانا الفرنسية، فإن التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" لن يطلق إلى الفضاء قبل يوم 25 ديسمبر ".ويعمل التلسكوب بالأشعة تحت الحمراء وتبلغ تكلفته تسعة مليارات دولار وسيقوم صاروخ آريان 5 بإطلاقه في الساعة 7:20 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1220 بتوقيت جرينتش) من قاعدة الإطلاق التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في جيانا الفرنسية.وأشادت ناسا بالتلسكوب باعتباره المرصد الأول لعلوم الفضاء في العقد المقبل.وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها سيقوم الصاروخ الفرنسي الصنع بوضع التلسكوب في الفضاء بعد رحلة مدتها 26 دقيقة. ويبلغ وزن التلسكوب 14000 رطل ويعادل عند فتحه مساحة ملعب تنس تقريبا.ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟التلسكوب هو في الأساس مرآة ضخمة يمكنها استخدام الأشعة تحت الحمراء لرؤية ما هو أبعد مما رأيناه من قبل.إنه أكبر شيء من نوعه وأكثره تعقيدًا، ومجهز بجميع أنواع الأدوات المتطورة.الهدف هو الكشف عن الأعماق الخفية لكوننا، والتحديق في الضوء الخافت للنجوم والمجرات المبكرة التي نشأت بعد الانفجار العظيم حوالي 250 مليون سنة.ماذا يوجد على متن تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟الجزء الرئيسي عبارة عن مرآة مطلية بالذهب، وهي ضخمة جدًا بحيث لا يمكن إرسالها إلى الفضاء كقطعة واحدة.بدلاً من ذلك، فهي مكونة من 18 جزءًا سداسيًا ستفكك بذكاء وتتفاعل معًا بمجرد وضعها في مكانها.هناك أيضًا مرآة ثانوية لترتد كل شيء إلى أنظمة Webb، يوجد بها الواقي من الشمس لحجب أشعة الشمس.يوجد بالداخل 4 أدوات رئيسية لالتقاط الضوء من مئات الملايين من الأميال، يتضمن ذلك كاميرا لالتقاط.هل سيجد تلسكوب الفضاء جيمس ويب كائنات فضائية؟ستكون المجموعة قادرة على الرؤية من خلال سحب الغبار الكثيفة التي تغطي الكواكب البعيدة.قد يساعد تجاوز هذا في الإشارة إلى الحياة، لكن الخبراء يشكون في أننا سنجد كائنات فضائية معها.وقالت كارولين هاربر، من وكالة الفضاء البريطانية، لصحيفة The Sun: "ستكون قادرة على القيام بالعديد من الأشياء، لكنني لا أعتقد أن هذا مدرج في قائمة أهداف العلم الذي توصلت إليه ناسا".وأضافت: "إذا كان بإمكانك تحليل الغلاف الجوي للكواكب الخارجية، فيمكنك البحث عن الجزيئات التي قد تكون ضرورية للحياة أو قد تشير إلى وجود الحياة ولكن هذا هو أقرب ما سنحصل عليه".ما الذي يبحث عنه تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟المهمة الرئيسية هي رؤية النجوم والكواكب في وقت مبكر.متى سيتم إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فإنه يبدو وكأنه إطلاق احتفالي قبل أيام من عيد الميلاد، خاصة أنه تم تأجيل تاريخ الإطلاق عدة مرات، ومن المقرر إطلاقه يوم 22 ديسمبر.ما هي المدة المتوقعة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي؟تم تصميم التلسكوب بحيث يكون الحد الأدنى لعمر التلسكوب 5 سنوات، لكن العلماء يأملون أن يستمر أكثر من 10 سنوات.من هو جيمس ويب؟سمي التلسكوب على اسم جيمس ويب الذي كان رئيس وكالة ناسا في الستينيات.وحتى عام 2002، كان يُعرف باسم تلسكوب الفضاء من الجيل التالي الأقل جاذبية.ماذا يعتقد الخبراء؟قالت كارولين هاربر، رئيسة علوم الفضاء في وكالة الفضاء البريطانية، لصحيفة The Sun إن ويب سوف "يعيد كتابة أجزاء من كتب علم الفلك".وأضافت: "نحن جميعًا متحمسون للغاية لرؤية العلم المذهل الذي سيعاد."