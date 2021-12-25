قتل أحد راكبي الأمواج في هجوم على ما يبدو لسمكة قرش بيضاء كبيرة قبالة ساحل وسط كاليفورنيا وفقا للسلطات الأمريكية.
وقال مركز شرطة "مورو باي" في بيان على موقع تويتر إن الحادث وقع في شاطئ متنزه مورو باي قبل الساعة 11 صباحا.
وأضاف البيان أن الرجل لم يستجب لمحاولات إنعاشه بعد إخراجه من الماء "حيث كان يعاني من هجوم واضح لسمكة قرش".
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التعليقات على سمكة قرش بيضاء تلتهم راكب أمواج قبالة ساحل كاليفورنيا
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