

وصفات طبيعية لتقشير اليدين في الشتاء.. ترطيب وتفتيح وصفات طبيعية لتقشير اليدين في الشتاء.. ترطيب وتفتيح

الإفراط في غسل اليدين بالماء والصابون مع استخدام الكحول يؤدي إلى جفاف اليدين وتشققها، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع بعض الوصفات الطبيعية لتقشير اليدين، والتي تعتمد على استخدام مكونات متوفرة في المنزل من خلال تنفيذ بعض الخطوات التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "wmagazine".





وصفات طبيعية لتقشير اليدين: السكر وفيتامين "هـ"

ينصح بتحضير 1 ملعقة صغيرة سكر مع ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة زيت من بذور نبات إكليل المروج ونصف ملعقة صغيرة من فيتامين" هـ"، وبضع قطرات من زيت الكافور العطري مع التقليب، ثم وضع المزيج على اليدين، مع الفرك لعدة دقائق، ثم شطف اليدين بالماء، كما ينصح بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على يدين ناعمتين.



زيت جوز الهند لتقشير اليدين

يجب تحضير 1/3 كوب من العسل الخام مع كوب من السكر الخام وعصر ليمونة واحدة مع تحضير زيت الزيتون البكر الممتاز، مع زيت جوز الهند الدافئ و2 ملاعق كبيرة من اللوز المطحون، مع تقليب المزيج ووضعه على اليدين مع الفرك لعدة دقائق ثم شطفهما بالماء، كما يوصى بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع طوال فصل الشتاء للحصول على يدين ناعمتين.

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فيتامين "سي" لتقشير اليدينيجب تحضير عبوة من مسحوق "فيتامين سي" مع نصف ملعقة كبيرة ملح الهيمالايا الوردي، و2 ملعقة ونصف كبيرة من زبادي كامل الدسم، مع خلط المكونات معاً ووضعهما على اليدين مع التدليك لعدة دقائق ثم ترك الخليط لمدة 20 دقيقة ثم شطف اليدين بالماء، مما يساعد في الحصول على يدين ناعمتين كما تفتح اليدين، لذلك ينصح بتكرار الوصفة الطبيعية مرتين في الأسبوع طوال فصل الشتاء .