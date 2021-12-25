

إتيكيت التحدث مع المدير عبر "واتس آب".. وطى صوتك واختار كلامك كويس إتيكيت التحدث مع المدير عبر "واتس آب".. وطى صوتك واختار كلامك كويس

تعتبر محادثات "واتس آب" فى العمل من الأمور المهمة حيث تساعد على سهولة التواصل بين رئيس العمل وفريقه، لكن قد لا يجيد أحد الموظفين طريقة التواصل مع رئيسه، ما يتسبب فى سوء التفاهم بينهما الذى ربما يصل لتعرض الموظف للعقوبة من رئيسه، ولتجنب هذه المشكلة، نستعرض فى هذا التقرير، إتيكيت التحدث مع المدير عبر "واتس آب"، وفقاً للنصائح التى أشارت إليها خبيرة الإيتكيت، هالة العزب، خلال حديثها معنا.



إتيكيت التحدث على " الواتس أب" مع المدير:

قالت خبيرة فن الإيتكيت في حديثها لـ "اليوم السابع": "يفضل أن يرسل الموظف رسائل لمديره حال حاجته الشديدة للتواصل معه فى هذا الوقت، ويفضل تجنب التواصل معه حال إذا كان هاتف المدير غير متاح حيث يفضل أن ينتظر الموظف حتى يكون الهاتف متاح، وحال إذا كان العمل أونلاين، فلا حرج من التعامل مع المدير عبر الواتس أب فى أى وقت".



أفضل طريقة لمراسلة المدير عبر "الواتس آب"

تابعت "وحال وجود علاقة صداقة بين المدير والموظف، يمكن للأخير مراسلته بعد مواعيد العمل الرسمية وحال مراسلته أثناء فترة العمل يفضل أن تبدأ الرسالة بتهئنة صباحية قصيرة وغير مفتعلة ولا يصح استخدام الإيموشن فى رسائل العمل لأنها لائقة أكثر بالرسائل المتداولة بين الأصدقاء، كما لا يصح توجيه شكوى أو طلب إجازة من خلال رسائل واتس آب لكن يفضل كتابة طلب وإعطائه للمدير، كما لا يفضل أن يرسل الموظف رسالة تهنئة للمدير من خلال "واتس آب".

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شروط التحدث مع المدير بالرسائل الصوتيةوأضافت "الرسائل الصوتية يطبق عليها نفس معايير الرسائل النصية، لكن لابد أن يكون الفم خالٍ من الطعام أو الشراب، والوقوف في مكان خالٍ من الضوضاء، ولا يصح تسجيل الرسالة أثناء العمل داخل المكتب ويفضل بدأ الرسالة بتحية المدير، والتحدث بهدوء وبترتيب وتنظيم ولا يزيد التسجيل عن دقيقة ونصف حتى يتسنى للطرفين الفهم والتركيز وتذكر النقاط كاملة مع ختم الرسالة بتوجيه التحية والشكر للمدير.