مكالمة من رجل مخمور تقود الشرطة لمخبأ تذكارات نازية

قالت الشرطة في شرق ألمانيا الخميس، إن مكالمة من رجل مخمور قادتها إلى مخبأ أسلحة ومجموعة تذكارات نازية تشبه المذبح وتتضمن صورا لأدولف هتلر.
ودخل أفراد الشرطة شقة رجل عمره 53 عاما في بلدة ليمباخ-أوبرفرونا الواقعة قرب مدينة كيمنتس، مساء الثلاثاء، بعد اتصاله بالشرطة طلبا للمساعدة، وبدا عليه الارتباك.
ووجد أفراد الشرطة مجموعة تتضمن أسلحة بيضاء ورصاصات وزينة تشبه المذبح لأغراض في غرفة المعيشة مع صور ورموز من العهد النازي ومنها صور لهتلر.
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