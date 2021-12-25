مكالمة من رجل مخمور تقود الشرطة لمخبأ تذكارات نازية

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مكالمة من رجل مخمور تقود الشرطة لمخبأ تذكارات نازية

قالت الشرطة في شرق ألمانيا الخميس، إن مكالمة من رجل مخمور قادتها إلى مخبأ أسلحة ومجموعة تذكارات نازية تشبه المذبح وتتضمن صورا لأدولف هتلر.

ودخل أفراد الشرطة شقة رجل عمره 53 عاما في بلدة ليمباخ-أوبرفرونا الواقعة قرب مدينة كيمنتس، مساء الثلاثاء، بعد اتصاله بالشرطة طلبا للمساعدة، وبدا عليه الارتباك.

ووجد أفراد الشرطة مجموعة تتضمن أسلحة بيضاء ورصاصات وزينة تشبه المذبح لأغراض في غرفة المعيشة مع صور ورموز من العهد النازي ومنها صور لهتلر.

وأضافت الشرطة في بيان أن الألماني نقل إلى المستشفى، ثم فتشت شقته في وجود مالكها بعدها بيوم للاشتباه في انتهاك قوانين الأسلحة.

وصادرت الشرطة حزام ذخيرة وقبضات حديدية وثلاثة سكاكين من بين أغراض أخرى، وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وتخلى الرجل طوعا عن أغراض أخرى لم تكن متعلقة بتهم جنائية، فضلا عن مواد متعلقة بالنازية، وفقا للشرطة.

وتحقق الشرطة في مصدر الأسلحة، كما قالت إن الرجل ليس لديه سجل تهم مشابهة.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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